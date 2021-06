Si eres amante de este contacto con el mar y la tierra, en Lloret de Mar encontrarás desde calas vírgenes como cala sa Boadella, que se encuentra en el top 10 de muchos rankings de las calas más bonitas de España, hasta playas como Lloret y Fenals que te ofrecen todos los servicios para unas vacaciones en familia en la Costa Brava, hasta ¡tienen miniclub! Y también podrás disfrutar de las vacaciones en la playa con diferentes actividades acuáticas que van desde el submarinismo hasta el cayac, pádel surf o, ya para los más atrevidos que quieran descargar una buena dosis de adrenalina, deportes de aventura en Lloret con parasailing o esquí acuático.

La mejor manera de descubrir los 9 kilómetros de la costa de Lloret de Mar es recorrer sus playas, calas y miradores por el camino de ronda. Una combinación de deporte relajado que te permitirá conectar con los cinco sentidos de la belleza del entorno y relajarte en la Costa Brava. Y para acabar, ¿por qué no un vermut con vistas al mar como colofón final? ¡Las terrazas y la gastronomía de Lloret de Mar te esperan!

Mucho más que playa: cultura y gastronomía

Cultura y vacaciones no están reñidas y si te interesan las escapadas culturales, en Lloret de Mar podrás aprovechar estos momentos de relax para realizar una inmersión en la historia de Lloret. Podrás descubrir un amplio legado indiano; un viaje por ultramar que se inicia en el Museo de la Mar y que te sorprenderá cuando topes con las cúpulas modernistas de la iglesia de Sant Romà, la Casa Museu de Can Font, con su elegancia decoración indiana, o el Cementerio Modernista, uno de los mejores exponentes de arte fúnebre del s. XIX. ¡Atención! En su propuesta cultural en la Costa Brava no puede faltar una visita a los Jardines de Santa Clotilde, unos jardines renacentistas de inspiración italiana colgados sobre la cala sa Boadella pertenecientes a la Ruta Europea de Jardines Históricos que recientemente ha obtenido la distinción de Itinerario Europeo por el Consejo de Europa. Disfrutarlos durante la puesta de sol cuando el cielo se vuelve de colores rojizos es una auténtica maravilla.

Para los amantes de la gastronomía, Lloret de Mar es un mundo a explorar: cocina local que te arraiga aun más a este territorio mediterráneo con su gran variedad de pescados y mariscos y verduras de proximidad que se combinan con una amplia variedad de cocinas del mundo (italiana, japonesa, alemana, de los países del este, mexicana, etc.) Lloret de Mar es un destino cosmopolita e intercultural y su gastronomía se vive un reflejo de su historia. Los últimos años, además, se ha hecho un gran trabajo en el ámbito de las alergias e intolerancias alimentarias y la gastronomía saludable.

Hoteles adults only con un aire urbano y moderno y servicios como late check out; hoteles familiares en la Costa Brava con instalaciones acuáticas y dinamización infantil; apartamentos o campings en Lloret de Mar, etc. La oferta de alojamiento es muy completa y sin duda encontrarás la propuesta que mejor se ajuste a tus necesidades. Disfruta este verano de tus vacaciones en Lloret de Mar... ¡Tenemos ganas de verte!

Más información: www.lloretdemar.org