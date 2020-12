Isa Pantoja y Asraf fueron, el pasado jueves, expulsados de 'La casa fuerte'. Y, pese a los que apostaban que la pareja rompería su compromiso e incluso su relación por el carácter machista, controlador y egoísta que ha mostrado el marroquí durante todo el reality, la pareja ha reaparecido más unida que nunca y con muchas ganas de contestar a las críticas.

Así, Asraf ha admitido que "la vuelta a la normalidad ha sido difícil". "He visto los vídeos y ha sido difícil. No he comido por la depresión que he pillado. Lo he pasado mal dentro y yo creía que se vería. Y la gente creo que ha visto otra cosa", ha dicho.

Tras ver un vídeo en el que Ana Rosa Quintana criticaba su comportamiento con Isa durante el concurso, el modelo, visiblemente molesto, respondía a la presentadora: "Una máquina Ana Rosa. Que aprenda a elegir pareja ella primero, si no sabe de lo que habla. Igual que ella opina, yo opino".

Isa, bastante más tranquila, admitía que no le gusta ver estas palabras de la que es su "jefa". "Ellos han vivido mi relación. me sorprende que lo comenten, con lo que he sufrido por las insinuaciones que se dijeron en su día. Me hubiera gustado que me lo hubieran dicho a mí a solas. No hablo de Ana Rosa sino de la gente con la que tengo contacto", ha señalado.

La hija de Isabel Pantoja, muy tajante, respondía a los que han cuestionado su relación con Asraf: "Hago un llamamiento a la gente que me quiere porque esos no me van a decir 'déjalo' y ya está, sino que nos van a hacer entender que hay que cambiar algunas cosas, que todo vaya sobre ruedas y avanzar en nuestra relación en vez de criticar, que es lo fácil".

Asraf, que cree que "se han cebado" con él y ha justificado su comportamiento: "De muchos vídeos no ha salido la primera parte, no ha salido por qué venía la conversación. Reconozco lo mal que lo he hecho respecto a Isa. Le he pedido perdón en privado y aquí, pero en mi concurso estoy bastante orgulloso".

La colaboradora, sin dudarlo, salía una vez más en defensa de su novio: "Asraf tiene complejo de inferioridad, yo no he visto que sea machista, pero lo que veo de él en la casa no le reconozco", algo que compartía el marroquí, afirmando que no se consideraba machista para nada.

Acerca de lo que le ha dicho su familia, Isa desvelaba: "He hablado con Irene y Anabel. Dulce me apoya y nos quiere aunque me ha dicho que ha visto cosas que no le gustan. Con mi hermano también he hablado. Son las únicas personas que me importan".

Acerca de la supuesta nula relación entre Isa y la familia de Asraf, el modelo ha asegurado que "son tonterías". "Es cierto que tienen poca relación pero se llevan bien. Cada uno vive su relación como quiere".