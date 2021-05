De vuelta en plató tras su paso por Supervivientes, Antonio Canales se ve cara a cara con Belén Rodríguez después de haber sido una de las colaboradoras que más le ha criticado en su paso por el reality, sobre todo después de sus palabras sobre Fidel Albiac. "Me quedo patidifuso, no tenía ni idea de que con lo mal que lo pasaba yo allí hubiera toda esta repercusión", reconocía Canales al ver todo lo que se ha comentado en España sobre sus declaraciones.

Rectificando sus palabras en las que aseguró que no tenía ninguna relación de amistad con Fidel Albiac, el concursante pide que le dejen ponerse al día con su familia sobre todo lo que ha sucedido: "Tengo que llegar a casa para que me expliquen bien dónde estábamos en ese momento; si Mónica lo dice, es porque ha estado".

Cansado de que los apoyos de Rocío Carrasco le llamen mentiroso, Canales explica: "Yo no miento en que yo con Fidel he estado cuatro veces en la vida. No por eso no le tengo cariño, no me posiciono en ningún lado". Dejando claro que él en ningún momento ha estado influenciado por Olga Moreno, comenta: "Yo no he mentido, por qué voy a mentir yo por Olga, no ha sido así. Me he podido equivocar pero no he mentido".

¿Nuevo romance en Supervivientes?

Ajena a toda la polémica que está ocurriendo en España con el documental de Rocío Carrasco y las críticas a su marido, Antonio David flores, Moreno lucha por demostrar su valía en la isla. Además, las últimas imágenes demuestran que se ha integrado muy bien en el reality y ha desarrollado una buena amistad con Gianmarco Orestini. La relación entre ambos ha hecho saltar las alarmas de la prensa del corazón y muchos tertulianos de Telecinco ya hablan de algo más que una amistad.

Ante este hecho se ha pronunciado Rocío Flores, hija de Antonio David y Rocío Carrasco, que participa en Telecinco para defender a la esposa de su padre. Quitando hierro a la complicidad que Olga Moreno tiene en Supervivientes con Gianmarco Orestini y en la que algunos ven algo más que una simple amistad, Rocío confiesa que "la veo muy bien y estoy muy contenta". "Está haciendo un concursazo", añade, dejando claro que no ve nada raro en la buena relación que la mujer de su padre tiene con el atractivo concursante italiano.