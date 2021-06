La polémica persigue a los ganadores del Festival de Eurovisión, el grupo italiano Måneskin. Tras las confusas imágenes de su cantante, Damiano David, en las que muchos especularon con que estaba esnifando cocaína en la green room del certamen y que inmediatamente fueron acalladas por el resultado negativo del test antidrogas al que se sometió el líder de la banda, ahora les acusan de plagio.

Tras la denuncia está otro grupo de rock europeo, los holandeses The Vendettas. Su líder, Joris Lissens, visitó un programa de la televisión privada de su país para explicar que la canción ganadora de Eurovisión, la pegadiza Zitti e buoni, se parece mucho a uno de sus temas, el titulado You want it, you’ve got it, grabado en 1994. “Suena igual”, aseguró. “La pregunta ahora es si esto es plagio”, lanzó. Y añadió: “Estos jóvenes naturalmente no habían nacido aún en la época de nuestro grupo. Pero como dicen los propios Måneskin, el rock nunca muere”.

Damiano David y los suyos (Victoria De Angelis en el bajo, Thomas Raggi a la guitarra y Ethan Torchio en la batería) no han tardado en negar tales acusaciones. Lo han hecho a través de un vídeo. “Ni siquiera conocíamos a esta banda”, asegura la bajista. “Por supuesto que no copiamos a nadie. Escribimos esta canción hace 5 años, cuando empezamos a tocar juntos”, afirma. “Quizá haya similitudes, pero en un riff de rock. Si escuchas toda la canción, es totalmente diferente”, añade De Angelis.

El grupo, que hasta hace poco cantaba en las calles de Roma, ha visto cómo despegaba su carrera tras hacerse famosos en Italia gracias a su paso por el programa Factor X y ahora ganar Eurovisión.