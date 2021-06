Por cuarto año consecutivo, con motivo del Día del Orgullo, la plataforma Cosmo quiso aportar su granito de arena a la visibilización de los derechos del colectivo Lgtbiq, con el estreno de un corto en el que se aborda una historia sobre uno de sus miembros. En esta ocasión lo hizo con 17 minutos con Nora, filme protagonizado por una persona transgénero. Dirigido por Imanol Ruiz de Lara y protagonizada por Isak Férriz y Álex Silleras, el corto narra, en un plano secuencia de 17 minutos, cómo cambiará para siempre la relación entre Nora, una chica que hace teatro, y su padre, Luis, que no entiende que pierda el tiempo de esa manera. “Quería hacer una historia en la que denunciar el bullying que sufre el personaje y criticar este tipo de comportamiento”, avanzó Ruiz de Lara. Para el realizador, rodar en un plano secuencia fue un reto, pero permite “vivir esa emoción en tiempo real”.

Del mismo parecer fue Férriz, para quien el relato también fue un reto. El actor de Gigantes explicó qué le atrapó del papel: “Lo que más me motivó para aceptarlo fue el conflicto que planteaba el guión sobre la propia aceptación de la identidad que pone patas arriba la relación entre un padre y un hijo”. “Yo soy padre, tengo un hijo de 2 años, y estoy empezando a descubrir su personalidad y que las cosas no van a ser como tenía diseñadas para él”, confiesa. Silleras, por su parte, se enamoró del personaje. “Para mí Nora es muchas cosas, no solo una persona trans, es una persona que quiere ser querida y entendida”, y al igual que él, no quiere encorsetarse en un tipo de personaje basado en su identidad. “Las personas trans pueden interpretar tanto a personajes trans como a personajes cis y viceversa”, afirmó.