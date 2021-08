El programa Viva la Vida ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí.

No obstante, en los últimos días, la audiencia ha lanzado un ultimátum en forma de amenaza a Toñi Moreno. "Lo siento Toñi pero mientras tengas la plantilla que tenéis no veré el programa", se quejaba una usuaria en Twitter. En el último Viva la vida, Toñi Moreno abordó la polémica con Rocío Carrasco tras el especial "Ahora Olga", en el que Olga Moreno, esposa de Antonio David Flores, contó su versión del conflicto con Rocío Carrasco. Un tema que tampoco gustó al público. "Que decepción con Toñi. Últimamente los presentadores de Telecinco no son imparciales. Poco profesionales".

Entre los que más críticas generan está, sin duda alguna, José Antonio Avilés. El colaborador, que ha sido acusado de muchas estafas y de la comisión de varios delitos, ha tenido que defenderse muchas veces en plató. Pero hasta en su despedida Toñi Moreno ha hablado de él. "Esta semana es la última que estoy en el programa y voy a contar una cosa, le he mandado un mensaje a Emma García (la conductora habitual del formato de Telecinco) y le he dicho que menos mal que vuelve porque así Avilés no me mandará más mensajes. Al menos de eso descanso"; aseguró la andaluza.

Viva la vida se ha convertido en un programa líder en su franja horaria. El espacio de Telecinco presentado por Toñi Moreno ha cerrado "un fin de semana de ensueño liderando su franja de emisión con un 13.4% de cuota y 1.253.000 espectadores Aporta el 39.5% de la audiencia de Telecinco".

El púbico se encuentra encantado con el programa desde que Toñi Moreno se puso al frente del mismo en sustitución de Emma García, que está de vacaciones. De hecho, muchos usuarios han pedido a través de las redes sociales que Toñi Moreno se convierta en la presentadora principal del programa. "Porque esta Toñi , es la persona adecuada para llevar el programa ,no se por que fue el cambio ,yo a Emma no la veo". "Espero que te dejen a ti todo el año en lugar de Emma, y créeme que si Avilés no estuviera la audiencia subiría aún mas", han comentado varios espectadores. "Nunca deberías de haberte ido !! Me ha encantado volver a verte presentar tu programa". "Tú tenías que quedar con el programa no es lo mismo sin ti", son algunos de los comentarios que han publicado los seguidores del espacio de Telecinco.