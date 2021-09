La audiencia, contra Masterchef Celebrity por los famosos elegidos: "Habéis fichado a medio Telecinco"

Pocas ediciones de "Masterchef" prometen ser tan convulsas como la que se estrena mañana. El elenco elegido para el nuevo "Celebrity" no ha gustado a la audiencia, que amenaza con boicotear esta nueva temporada, que comienza mañana, 13 de septiembre.

El problema en cuestión, es de casting. A la audiencia no le gustan algunos de los artistas elegidos. Este año el elenco de "Masterchef Celebrity" está formado por: David Bustamate, Vanesa Romero, Yotuel, Terelu, Eduardo Navarrete, Samantha Hudson, Julián Iantzi, Miki Nadal, Juanma Castaño, Belén López, "Arkano", Tamara, Carmina Barrios, Victoria Abril, Iván Sánchez y Verónica Forqué.

Entre ellos, hay dos nombres que resaltan en las listas negras de los espectadores: Terelu Campos y Victoria Abril. La primera, es criticada por su relación con el mundo del corazón. "Habéis fichado a medio Telecinco", la desprecian algunos de los seguidores del programa, que también han rajado de la periodistas por su reciente participación en "La última cena", en la que muchos afirman que lo hizo todo a base de trabajo de su asistenta personal.

La otra es Victoria Abril, quien ha sido también la diana de numerosas críticas después de que en una entrega de premios hiciese un alegato negacionista del covid. Pese a que posteriormente rectificó, la audiencia no le ha perdonado.

Masterchef Celebrity se estrena mañana. El programa se emitirá los lunes a las 22.10 horas. Esta franja horaria es la habitual del concurso en TVE. Lo que ha extrañado más a los seguidores es que el día elegido por la cadena se el primero de la semana. Habitualmente Masterchef se viene emitiendo martes, miércoles o jueves.

Masterchef, garantía de éxito

Masterchef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.