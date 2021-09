El universo de Elisabet Benavent no deja de crecer en formato audiovisual, y si no hace mucho era la saga de novelas románticas Valeria la que tomaba forma de serie (Netflix acaba de estrenar su segunda temporada) ahora es la bilogía Fuimos canciones la que cobra vida en forma de película, que la plataforma estrena hoy. Una comedia romántica en la que más que importar si la protagonista se reencuentra con su antiguo amor es si se encuentra a sí misma. Si aprende a que su gran amor es ella. La actriz María Valverde da vida a Macarena, la protagonista; Álex González a Leo, a su inolvidable ex, y Susana Abaitua y Elisabet Casanovas son las dos peculiares amigas de la chica.

“Estoy supersatisfecha con el resultado. Han condensado de una manera brillante la esencia del libro con situaciones literales y han ampliado el universo en parte”. Quien esto dice es Elisabet Benavent, la autora de las novelas que cuentan la historia de Macarena, una joven de 30 años que malgasta su vida trabajando para una insoportable influencer de moda y vive emocionalmente colgada de “un fantasma del pasado”, su tan atractivo como inmaduro ex, que vuelve a su vida.

A su lado, siempre, sus impagables amigas, Adriana (Abaitua) y Jimena (Casanovas), atrapadas también a su modo en una relación aburrida, una, y a un amor que no volverá jamás, la otra. “Son historias que tienen su peso. No son tramas complementarias o secundarias, sino que vienen a sostener la historia principal”, afirma Benavent. La autora confiesa que le encanta la historia de descubrimiento de Adriana y la del anclaje al pasado de forma casi obsesiva de Jimena, que hace sonreír de lo extravagante que es. “Soy muy amiga de la extravagancia de los secundarios”, afirma. María Valverde y Álex González son para Benavent los actores ideales para ponerle piel a sus personajes. “Ahora me cuesta pensar en Macarena y Leo y no pensar en ellos”, asegura. La autora destaca la química brutal que exudan en la pantalla, lo que hace que trasladen perfectamente la relación que se cuenta en el libro.