El creador de la celebrada serie Los Soprano, David Chase, ha cerrado un acuerdo con la compañía WarnerMedia para el desarrollo de nuevos proyectos para la compañía, según informa The Hollywood Reporter. El contrato, de cinco años, abarca películas y series para todas las marcas y plataformas del grupo, es decir, la cadena de cable HBO, la plataforma HBO Max y el estudio Warner Bros, y si bien no hay detalles sobre los títulos que podría desarrollar, todo indica que habrá espacio para seguir ampliando el universo narrativo de la serie que le dio la fama y que se centra en esta familia de la mafia de Nueva Yersey.

De hecho, el anuncio coincide con el estreno de The Many Saints of Newark, la precuela de Los Soprano, en Estados Unidos (llegará el 5 de noviembre en España). En la presentación, Chase ya dejó clara su predisposición a hacer una secuela de esta, mientras que su director, Alan Taylor, insinuó que Chase ya le había mostrado su intención de contar más historias sobre la mafia de Nueva Jersey.

La película se centra en el personaje de Dickie Moltisanti, el tío de Tony Soprano. Alessandro Nivola encarna al personaje principal, mientras que Michael Gandolfini, hijo del fallecido James Gandolfini, interpreta el rol por el que su padre pasará a la historia de la televisión.

La película es una precuela de la serie original, y está ambientada durante los disturbios de Newark, Nueva Jersey, en la década de 1960, cuando las tensiones estallaron entre los residentes negros e italoamericanos de la ciudad. Por el momento habrá que esperar para saber qué nuevos productos de esta conocida serie llegarán a la pantalla.