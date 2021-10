Sofía Cristo dejó sin palabras a la audiencia durante la primera gala de 'Secret Story: Cuenta atrás'. En el transcurso de su 'Línea Secreta de la Vida', la DJ desveló que sufrió abusos sexuales cuando tenía solo 5 años de edad cuando vivía en La Moraleja (Madrid) con Barbara Rey, su madre, que desconocía absolutamente este hecho: "No pudo decir quién ni lo diré nunca, pero yo no entendí que era eso hasta que he ido creciendo".

"Solo lo saben dos o tres amigos y mi terapeuta. Yo nunca he sido consciente de que eso me haya podido afectar hasta que he sido más mayor y he visto cómo me he relacionado con algunas personas", aseguró Sofía Cristo entre lágrimas, pidiendo disculpas a su madre, ya que se estaba enterrando en ese preciso momento de este acontecimiento que marcó su infancia.

Hace una semana Sofía Cristo era expulsada de 'Secret Story' tras agredir a Miguel Frigenti y propinarle un empujón después de una fuerte discusión en directo que se les fue de las manos. Admitiendo que se equivocó, la hija de Bárbara Rey no tardaba en entonar el mea culpa, admitiendo que su actitud con su compañero no había sido la correcta.

Y ahora, demostrando su arrepentimiento por lo que hizo y demostrando que es cero rencorosa, Sofía ha ido un paso más allá y, para sorpresa de todos, se ha reconciliado con el colaborador en directo, fundiéndose en un abrazo con él minutos antes de que terminase el debate de 'La casa de los secretos' y dejándonos totalmente anonadados con esta inesperada muestra de compañerismo entre ambos.

Tras este abrazo a Frigenti, Sofía nos ha contado cómo se encuentra y por qué ha decidido comenzar de cero con el periodista, dando una segunda oportunidad a su complicada relación.

- CHANCE: Nos ha gustado mucho el abrazo con Miguel Frigenti.

- SOFÍA: Al final no hay nada irremediable y el rencor es absurdo, yo me equivoqué, creo que él ha aceptado mis disculpas y nos queda una charla pendiente. Aparte, al final estamos trabajando juntos, hay muchos momentos en platós que hay miradas cómplices* él está haciendo su trabajo y yo lo voy a respetar.

- CH: Puedes tener una cordialidad con él.

- SOFÍA: Sí, creo que sí. Hay momentos que digo ni de coña, le veo empezar a criticar a todo el mundo, como él ataca, es su forma y va totalmente en contra de mis principios, luego tiene momentos*

- CH: Has aprendido de ti algo, una nueva Sofía.

- SOFÍA: A ver, creo que estaba capacitada para entrar, es la convivencia y es la vida real, a veces pierdes los nervios, te puede pasar, pero no sabía que me podía pasar así a mí. Estaba muy convencida de que mi tranquilidad y mi paz* me he dado cuenta de que hay situaciones extremas que uno puede perder los nervios ye so hay que trabajarlo.

- CH: Volverías a entrar.

- SOFÍA: De cabeza, ahora mismo. Si hubiera timbre ya estaría llamando.

- CH: Qué has aprendido.

- SOFÍA: Que soy muy impulsiva, que hay que trabajar eso, que a veces me meto en guerras que no me competen, está muy bien defender a tu gente e involucrarte, pero hasta cierto punto, a veces hay que darse un puntito en la boca, sobre todo mantener la calma. Contar no hasta 10, hasta 20.

- CH: Como está tu madre.

- SOFÍA: Ella está bien, por la parte que me toca de la expulsión bien, por la otra parte que ha pasado está bastante mal.

- CH: Necesitará un proceso.

- SOFÍA: Si, necesitará un proceso, pero lo que nos hace falta es vernos, estar juntas y hablar largo y tendido.

- CH: Como te ha defendido tu hermano.

- SOFÍA: Me sorprende mucho, él es súper tímido, es una persona que se mantiene mucho al margen.

- CH: Te ha gustado que te defienda públicamente.

- SOFÍA: La verdad es que me enorgullece que mi hermano hable bien de mí así porque hemos tenido nuestras historias, como en todas las familias y estamos muy bien ahora. Yo le estoy súper agradecida me apetece que también él se dé la oportunidad de hacer muchas cosas, a lo mejor la gente también quiere conocerle.

- CH: Tu eres consciente de la gente a la que has ayudado.

- SOFÍA: Empiezo a ser consciente ahora porque me ha escrito mucha gente que se ve muy reflejada en mí. Ayer en el plató había una chica llorando, dándome las gracias, a ella le había pasado lo mismo y que gracias al testimonio lo había hablado con sus padres.

- CH: Fue algo que necesitabas.

- SOFÍA: La verdad es que sí, sino no lo hubiera hecho, al final en ese momento lo que me pidió mi mente y mi corazón era soltarlo, me siento muy liberada, lo siento por la familia y por lo que les toca sufrir ahora, pero por mi parte no puedo decir que me arrepienta. Ellos se sienten orgullosos, pero a la vez están muy dolidos, me sabe mal.

- CH: Por la impotencia de no haber hecho nada.

- SOFÍA: Sobre todo, por la impotencia de no haberse dado cuenta, de no haber hecho nada al respecto, cuando se ha hablado de cosas yo estaba callada. Ahora están flipando, empiezan a hilar*

- CH: Muchos años con todo guardado. Has sufrido mucho. Te ves con fuerza para contarle todo a tu madre. Nombre y apellido.

- SOFÍA: No, públicamente jamás, pero ella es muy lista. Ya está, pasamos página. Ella es muy lista y estos días está sufriendo mucho. Pero bueno.

- CH: Dios da justicia a todos.

- SOFÍA: Yo te aseguro que él lo está pasando en vida, está muerto en vida así que imagínate.