Uno de los principales riesgos de acudir a un programa de televisión es que te pueden ver millones de españoles. Por eso, si metes la pata, todo tiene más trascendencia. Eso es lo que le ha pasado a un equipo que participa en "El cazador", cuyo gazapo se ha hecho viral.

Todo viene de lo que era una aparente pregunta sencilla que, quizás, podría hasta resolver un niño de Primaria. Se trataba de la siguiente cuestión: "¿Cuál es el sujeto en la oración: 'María, hoy hace mucho frío'?".

El programa planteaba tres respuestas posibles: mucho frío, María y no hay.

En los momentos previos a dar la respuesta final, fue donde más la liaron los concursantes. Ya el presentador, Ion Aramendi, le metió un poco de picante al asunto, cuando dijo: "Me encanta volver a tercero de EGB".

La concursante no lo hizo mejor. "Creo que es María, pero he dudado un pelín. Creo que es María, no me voy a liar. María es el sujeto, claro", pensó en alto.

Mientras sus compañeros de equipo no estuvieron más acertados. "¿El sujeto es la palabra más importante, no?", se preguntaron, en una conversación que se escuchó por los micrófonos. Por eso, el presentador le preguntó. "El sujeto es la palabra más importante. En este caso es María, digo yo, ¿no?", dijo, empeorándolo todo.

Finalmente, la respuesta correcta era "no hay", para desgracia de los concursantes.

"El cazador" es un concurso de televisión que se emite en Televisión Española y que se estrenó en febrero de 2020. Se emite de lunes a viernes a las 18.30 horas.

La mecánica del juego es sencilla. En una primera ronda, los concursantes acumulan un bote de dinero. Luego, se enfrentan al cazador, que hace puja intentando mover el dinero al fondo de un tablero de siete casillas y a la casa del equipo sin ser atrapado por el cazador. El tablero tiene un total de ocho casillas. El participante elige una de las tres posiciones iniciales en el tablero: tres pasos hacia abajo desde la parte superior, dando una ventaja inicial de tres pasos y necesitando cinco pasos para llegar a "casa". Dos pasos hacia abajo, con una ventaja inicial de dos pasos y que requieren seis pasos para llegar a casa, por una cantidad mayor. Cuatro pasos hacia abajo, con una ventaja inicial de cuatro pasos y que requieren cuatro pasos para llegar a casa, por una cantidad menor".

El dinero que obtengan los concursantes de un mismo equipo se acumulará y se lo jugarán con el cazador en una "caza final", en la que el cazador deberá acertar al menos las mismas respuestas que los concursantes.

El papel del cazador ha sido asumido por exconcursantes de otros concursos televisivos. Por el momento, han pasado por la butaca del cazador Ruth de Andrés, Paz Herrera, Lilit Manukyan, Erundino Alonso y David Leo García.