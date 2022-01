Paz Padilla se ha convertido en los últimos meses, en uno de los rostros más polémicos de Telecinco. Su filosofía de la muerte, consejos sobre la biodescodificación, análisis del coronavirus o las declaraciones sobre el amor y Rocío Carrasco, han provocado que esté en el punto de mira de los espectadores e incluso de los altos cargos de Mediaset.

Una parte de los espectadores han pedido su retirada de la pequeña pantalla pero de momento, la presentadora continúa al frente de 'Sálvame' durante algunas tarde a la semana y esta semana sorprendía con una drástica decisión en pleno directo. Aprovechando la presencia de la abogada Montse Suárez, Paz le lanzaba varias preguntas: "¿Se pueden usar fotos o imágenes de Instagram de un personaje sin su consentimiento? ¿Se pueden publicar imágenes y lucrarse con esas imágenes?".

a partir de ahora, Paz Padilla no da consentimiento a nadie para que utilice imágenes suyas de instagram #yoVeoSálvame pic.twitter.com/AtEcKwLwc4 — Diego 🧸 (@diegobferrandez) 13 de enero de 2022

"No. La captación es ilegal", respondía tajante la abogada. En ese momento, Padilla miraba a cámara y anunciaba su determinación: "Vale, pues a partir de ahora no doy consentimiento a nadie para que utilice imágenes mías de Instagram. Y si no, me voy a mover".

Con este mensaje, la humorista dejaba claro que a partir de ahora, va a emprender acciones legales ante los medios o personas que utilizan las fotografías que publica en su cuenta de Instagram. De esta forma la gaditana emprende una guerra contra la prensa rosa y las redes sociales tras sus últimos escándalos.

Esta decisión por parte de la presentadora ha sido de lo más sorprendente sobre porque el propio programa para el que trabaja usa de forma habitual fotografías de diversos rostros populares cogida de sus redes sociales. Tanto las publicaciones como las historias de Instagram son una herramienta más para 'Sálvame'.