Una de las series más aclamadas por la crítica, el thriller dramático The Responder, se estrenará en Movistar+ este lunes. Protagonizada por Martin Freeman (Fargo, Una confesión, Sherlock), el actor da vida a un policía que patrulla las peligrosas calles de Liverpool por las noches. Junto a él estará una compañera novata, encarnada por Adelayo Adedayo (Londres: distrito criminal, Timewasters, The Capture).

Este drama, compuesto de cinco episodios, está inspirado en las experiencias reales del expolicía y escritor Tony Schumacher, producida por Dancing Ledge Productions, parte de Fremantle, originalmente para BBC One. Está dirigida por Tim Mielants (The Terror, Legión, Peaky Blinders), Fien Troch (Kid, Home) y Philip Barantini (Hierve) y producida por Rebecca Ferguson (El escándalo de Christine Keeler, Cold Feet, Next of Kin).

The Responder es un drama centrado en temas universales como la moral, el amor, la pérdida y la adversidad, con Martin Freeman encarnando a un personaje muy diferente a otros interpretados por él antes.

La acción se desarrollará a lo largo de una semana de turnos nocturnos, cada vez más tensos, que les cambiarán la vida a él y a su nueva compañera novata.

En esta historia Chris (Martin Freeman) es un agente de policía de emergencias poco convencional, moralmente comprometido, que afronta una serie de turnos nocturnos en las peligrosas calles de Liverpool. Noche tras noche se enfrenta a la delincuencia, la violencia y la adicción, mientras lucha contra sus demonios personales que amenazan con desestabilizar su trabajo, su matrimonio y su salud mental.

Mientras intenta mantenerse a flote tanto personal como profesionalmente, Chris se ve obligado a trabajar con una nueva compañera novata, Rachel (Adelayo Adedayo). Ambos pronto descubren que la supervivencia en este implacable mundo nocturno dependerá de que se ayuden o se destruyan mutuamente. La tensión crece para Chris cuando decide proteger a una joven drogadicta que huye de un matón (Ian Hart) por el robo de un importante alijo de cocaína.

Junto a Freeman y Adedayo, la miniserie cuenta con: Ian Hart (Tin Star, The Last Kingdom, The Terror); MyAnna Buring (Muerte en Salisbury, The Witcher, Ripper Street); Kerrie Hayes (Tin Star, Un juego de caballeros, The Mill); Warren Brown (Luther, Liar, Strike Back); David Bradley (Afterlife, Brittania, Broadchurch, The Strain) y Rita Tushingham (Ridley Road, El misterio de Pale Horse, In the Flesh) junto a los recién llegados Josh Finan y Emily Fairn.

Laurence Bowen, ganador del premio BAFTA, es el productor ejecutivo de Dancing Ledge Productions, junto con Chris Carey, y Mona Qureshi para BBC One.