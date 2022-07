Kiko Matamoros es uno de los grandes protagonistas de esta edición de 'Supervivientes'. El colaborador de 'Sálvame' ha estado constantemente envuelto en polémicas y enfrentamientos con sus compañeros. Una actitud que ha llevado a Marta López, su novia, a estar constantemente saliendo en su defensa.

Aunque ahora el concursante ya ha sido expulsado, su defensa se le he hecho complicada a su pareja. La modelo esperaba un mayor apoyo por parte de 'Sálvame' y así se lo ha hecho saber a Kiko Hernández que tras esta conversación, ha mostrado su preocupación por la continuidad de su amigo en el programa. Marta le ha dicho que el programa "no ha estado a la altura defendiendo a Kiko".

La modelo le desveló que considera que cuando su pareja vuelva de Honduras se va a sentir decepcionado ante la actitud de sus compañeros. A raíz de estos mensajes, y debido a esa decepción con el programa, Kiko Hernández cree que "lo va a dejar".

"Lo primero que va a hacer va a ser escuchar a Marta y lo primero que va a hacer va a ser tomar una decisión". Aunque no es algo seguro, el del programa de Telecinco se ha mostrado bastante seguro de la elección que hará su compañero: "No sé lo que va a durar esa decisión, pero aquí no lo vais a ver".