O programa Festigaliando da Televisión de Galicia (TVG) está dedicado este mércores ao Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, que regresa no seu formato habitual ata este domingo, na edición máis longa da historia do certame, e unha vez máis ten carácter gratuíto.

Polo seu escenario están a pasar estes días artistas de referencia do panorama celta. O evento é xa unha referencia na comunidade galega, xa que ten un grande impacto na súa contorna. Por iso, o programa da Televisión de Galicia (TVG) visitará localidade coruñesa de Ortigueira para saber que opinan os visitantes e os negocios locais da celebración deste evento. O Festigaliando que emite a canle autonómica esta noite tamén amosará a organización do festival e os espectadores coñecerán de primeira man o ambiente, a ilusión pola música e a ledicia propia deste evento.