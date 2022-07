Para escapar da onda de calor, o Land Rober Summertime (edición estival do exitoso late night do xoves na TVG) ofrece hoxe risas a través da humorista Sara Escudero e dos protagonistas de sempre.

Roberto Vilar, Eva Iglesias, Miguel Canalejo e Víctor Fábregas farán rir ás gargalladas, “poñéndose á fronte dos tolos sketchs” . Para refrescar con humor a noite, o equipo do programa contará “coa divertida participación de profesionais dos medios de comunicación tan coñecidos, como son Moncho Lemos, Mariló Montero e Sara Escudero”.

Moncho Lemos, o crítico musical e de cine da Televisión de Galicia e a Radio Galega, meterase esta noite na pel do médico Ramiro, que deberá armarse de paciencia ao ser moi cuestionado polo matrimonio de mariscadores do programa.

Pola súa parte, a coñecida presentadora e xornalista Mariló Montero vai participar nunha voda moi aristocrática e un tanto revirada no pazo de Meirás, onde Pepe e Antonia van ir tamén como convidados. Amais, o presentador Roberto Vilar aproveitará o sentido do humor e os coñecementos da actriz, cómica e presentadora Sara Escudero para poñela a proba cunha serie de fotos de famosos e as súas mascotas.

Por se fose pouco, a edición de verán de Land Rober incluirá outros momentos divertidos, como o protagonizado pola alcaldesa de Traspazos, que recibirá un representante da UE; o príncipe saudita Omar irá buscar o amor ao Primeiras citas. U.K. edition; e a raíña Isabel II celebrará os seus 70 anos no trono. E finalmente desenvolverase unha ocorrente edición da sección Estarán casados ou divorciados?