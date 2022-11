La emisión de 'En el nombre de Rocío' en Mitele Plus está llegando a su fin y con él, se están empezando a obtener respuestas a todas las preguntas que, durante años, han surgido entorno a la relación de Rocío Carrasco con una parte de su familia.

Una de las preguntas más recurrentes durante todo este tiempo, ha sido el motivo del distanciamiento con sus hermanos y precisamente de eso ha hablado en el episodio 12. La hija de Rocío Jurado ha desvelado qué fue lo que ocurrió para que se rompiera su relación con Gloria Camila.

Como ella misma a narrado, todo comenzó en la época en la ella estaba pasando el peor momento de su vida. Sumida en una fuerte depresión, recibe una llamada de Ortega Cano para pedirle ayuda con Gloria ante la mala adolescencia que estaba atravesando. "A mí desgraciadamente me ocurre lo que me ocurre en julio y, antes de las navidades, recibo una llamada de José Ortega Cano. Es una llamada de auxilio, de 'échame una mano".

Carrasco asegura que tuvo una conversación con su hermana de lo más amigable en la que incluso le aseguró que le iba "a hacer caso". Pero después de esta charla entre hermanas, recibe una nueva llamada de Ortega Cano que lo cambió todo. "Empieza a decirme que quién me creo yo para decirle a su hija cómo tiene que comportarse. Que no soy su madre" cuenta Rocío.

Así era el estado emocional y psicológico de Rocío Carrasco cuando deja de tener relación con su hermana Gloria Camila#EnElNombreDeRocio12 pic.twitter.com/t7I9bdG0QU — Amanda López ✵ (@AmandaLoP123) 29 de agosto de 2022

"Me descoloco y empiezo a preguntarme por dónde me viene esto. Y se me empieza a inundar la cabeza de todo lo que yo tenía y vivido un mes antes. Me desbordo y me quito de en medio" confiesa.

"La pelota se le habrá ido haciendo mayor y se le habrá ido intoxicando de una manera que todo eso da lugar a que ella tenga la actitud y tenga las reacciones que ha tenido en mi contra", resume. "Yo no podía ni hacerme cargo de mí. Quería que aquello se resolviese de forma favorable, pero me encuentro que me dan otra hostia que no me vi por dónde me venía. Por eso decido desaparecer y no saber nada de nadie. La cabeza bajo tierra".

"Mi hermana no creo que supiera que yo me encontraba así. Supongo que se enterará ahora, si no se ha enterado en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' asegura Rocío Carrasco para añadir que, en la actualidad, es muy complicado una reconciliación, ya que su hermana mantiene un contacto demasiado estrecho con Antonio David Flores, algo a lo que ella no puede hacer frente.