Todo listo en la ciudad armenia de Everán para que hoy se celebre Eurovisión Junior 2022. Carlos Higes, el representante español, defenderá su canción Señorita en la posición undécima de una gala que abrirá Países Bajos y cerrará Ucrania, el país ganador de la edición sénior. El artista valenciano, que se dio a conocer en La Voz Kids y fue elegido de manera interna por la televisión pública, cantará detrás de Macedonia del Norte y antes que Reino Unido en una de las posiciones finales de la gala, que podrá verse en directo a las cuatro de la tarde en La 1.

Higes, de 11 años, pisará el escenario junto a sus bailarines Juan Diego, Mauro, Adrián y Felipe, con los que viajó hace unos días a Armenia para la ceremonia de apertura. Ereván acoge este año el certamen infantil, en el que TVE participa por octava vez en la historia, la cuarta de manera consecutiva.

El pistoletazo de salida se dio el lunes con el desfile de delegaciones por la alfombra roja y el posterior alumbrado navideño que sirve como inicio a la semana grande.

“Yo creo que Europa entera va a bailar, es un bombazo de canción”, decía Higes, en la rueda de prensa de presentación. En el vídeo realizado por TVE se ha podido ver la propuesta, hit de ritmos latinos y urbanos. Señorita es una composición de Carlos Higes, Will Taylor, Primoz Poglajen y Michael James Down que invita al baile, la fiesta y la alegría. Incluye referencias a Ibiza y Valencia, al sol y las playas de nuestro país, y algunas frases en inglés que la hacen mucho más pegadiza para los no hispanohablantes.