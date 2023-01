'Pesadilla en El Paraíso' anunció este domingo, durante la emisión de su primer debate, el abandono de un concursante. Apenas dos semanas después del arranque de la convivencia, Pablo Sebastián se ha visto obligado a poner fin a su aventura en la granja, tal y como reveló este domingo Nagore Robles. La presentadora explicó que el pianista sufrió una caída y que, por recomendación médica, no podrá continuar participando.

"Ayer mismo, Pablo sufrió una caída en la prueba de capataz que vais a ver este mismo jueves", empezó comentando la presentadora, que aclaró el motivo concreto de su salida forzosa: "Los concursantes viven con lo mínimo y en circunstancias adversas. La doctora que vela por la seguridad de todos le ha recomendado reposar fuera de la granja y así evitar problemas de cicatrización o posibles infecciones".

El propio Pablo lamentó que su participación en el reality se haya truncado de esta forma: "La palabra abandono no va conmigo". "Dios me ayudó, me podría haber partido la cara entera", reconoció el músico después de que el programa mostrara las imágenes de la caída en cuestión.

Lo más llamativo de todo este asunto llegó cuando Sandra Barneda recordó la predicción que hizo Maestro Joao hace unos días en el plató de 'Pesadilla en El Paraíso'. En la gala de estreno, Belén Rodríguez aseguró que el vidente le había dicho que Pablo Sebastian abandonaría voluntariamente el concurso. "Yo no quiero, es una percepción, son joyas todo lo que hay dentro", aclaró.

Una predicción que este domingo se hizo realidad. "Quiero mucho a Maestro Joao. Lo habrá visto y no se equivocó", se resignó a decir el afectado. Desde plató, Maestro Joao explicó lo que había sentido: "Fue algo que me vino de repente a la par que dije que ojalá me equivocase". "Pablo es una maravilla y una gran persona. Me vino, lo vi, se lo dije a Belén y se dijo", comentó el que fuera concursante de 'GH VIP 7'.