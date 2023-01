Marta Torné (Barcelona, 1978) repite como maestra de ceremonias de 'Eufòria'. Y de nuevo ayudada por el cantante Miki Núñez, como se acaba de confirmar. Con lo que está doblemente feliz. Desde que en 2002 empezara a exhibir su natural desparpajo de la mano de Jordi González en 'Vitamina N', de City TV --con él dio el salto a la televisión nacional, con el 'TNT' de Telecinco--,ha ido desarrollando una fructífera carrera como presentadora ('Hable con ellas', 'Cámbiame', 'Persona infiltrada') y actriz ('El internado', 'Velvet'). Pero el 'talent' de TV-3 y su gran éxito, ha sido una sorpresa que no se esperaba. Y eso que ese mismo 2022 veía la luz, nada menos que en Netflix, un proyecto creado por ella, el 'reality' 'First class', que aunque también ha cosechado su éxito, quizá no tenga nueva temporada. Ahora sueña con un 'late night' junto con Jordi González.

Estaba radiante en el 'photo call' de la premier del concierto de Eufòria. ¿Le apetecía mucho ver el broche final de ese fenómeno que ha sido el 'talent'? Sí. Creo que ha sido una manera maravillosa de cerrar esta temporada maravillosa. Y, ahora, pensando ya en la segunda, que también presentará. ¿Ilusionada? Sí. El 'casting' ha ido superbien, porque se ha presentado más gente que la temporada pasada y hay un nivel muy alto. El miedo que había era: ¿el casting de esta temporada ha sido una casualidad o realmente hay una cantera catalana tipo la Massia del fútbol? Y no era una casualidad, se ve que estará al nivel. ¿Y sabe si habrá cambios? ¿O no se tocará, porque ya funciona muy bien? No lo sé. Lo único que sé es que todas las galas serán en directo. Lógico. El año pasado se optó por grabar las primeras galas hasta asegurarse de que todo iría bien en el aspecto técnico. Pero se demostró que el engranaje funcionaba perfectamente. Sí. Y es muy importante que se emitan todas las galas en directo, porque así la gente podrá votar desde casa desde el principio. Y es que quizá habría cambiado un poco la dinámica de la primera temporada si pudiera haber votado desde la primera gala, y no solo el público del plató, que es más concreto, más joven... Cuando empezó con 'Eufòria' tenía guardada una sorpresa que le ilusionaba mucho y resultó ser el 'reality' de Netflix 'First class', del que usted es la creadora. ¿Habrá una segunda temporada? Las historias de esos pijos barceloneses creaban adicción. En Barcelona y en Catalunya en general, funcionó como un tiro. De momento no lo sé, porque también cerramos la temporada como muy autoconclusiva. Era como abrir la ventana a un grupo de amigos durante un tiempo y con aquel fin de semana en el castillo se cerraba un poquito todo. Con lo que no lo sé. Pero fue precioso. Además, todos quedamos muy contentos. Netflix incluida. Se puede decir que el año 2022 fue un año de grandes éxitos para usted. Sí, sobre todo 'Eufòria', que es de uno de esos proyectos que no te esperas, y que de pronto explote de esa manera... ¿Y este 2023 vendrá con un ''ate night' con Jordi González, reviviendo aquellos tiempos, hace de ello 20 años, en los que trabajaron juntos en 'Vitamina N', en City TV? ¡Ojalá! Lo hablaba no hace mucho con él. Después de tantos años, volver a coincidir estaría muy bien. Lo intentaremos.