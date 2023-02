La polémica alrededor de la segunda edición del Benidorm Fest continúa presente. Además del mensaje que le dedicó Josh Huerta a Fusa Nocta, Agoney fue muy contundente a la hora de mencionar a Malbert en sus palabras contra los mensajes de odio en las redes sociales que pronunció en la rueda de prensa posterior a la primera semifinal del certamen de TVE.

"No me tengo que preparar para nada, a los que hay que educar son a ellos. De hecho, aquí tenemos por el fondo a un especialista en 'hate'. ¿Malbert, estás por ahí? Lo vi por ahí antes", empezó diciendo el cantante en el encuentro con los medios de comunicación acreditados en Benidorm.

"Él es especialista en 'hate', y es a ellos a los que hay que reeducar, es a ellos a los que hay que dar una lección y decirles que a la gente que se sube ahí [al escenario] hay que respetarla. Yo por mi parte quiero dejar claro que no le voy a dar voz a esa gente, ya está”, sentenció Agoney, recibiendo los aplausos de los presentes en aquella rueda de prensa.

Minutos después de estas palabras, el polémico Malbert contestó a Agoney a través de varios tuit publicados en su cuenta de Twitter, aunque sin llegarle a mencionarle: "Hoy es tu momento, disfruta de tu merecida victoria. Y como buen artista que eres, espero que aceptes que no puedes gustar a todo el mundo y no por eso se le debe llamar hate (...) No me tengas tanto en tu cabeza vaya a ser que te desconcentres".

Esta no fue la única alusión que Agoney realizó sobre los mensajes de odio en redes sociales en esta rueda de prensa. Después de ser preguntado por un periodista, el artista también realizó una reflexión sobre la toxicidad que hay: "Lugares para el colectivo hay pocos, pero cuando uno se expone exponencialmente en TV deja de ser un lugar seguro. Me sorprende que se me siga insultando por cómo soy, cómo visto y a quién amo. Me asusta que eso venga de personas del colectivo y eso quiere decir que necesitamos educación. No hay otra".