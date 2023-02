La relación entre Rocío Flores y Olga Moreno no está atravesando un buen momento. Desde que se anunció la separación entre la ex ganadora de 'Supervivientes' y Antonio David Flores, su conexión ha ido desapareciendo hasta ser prácticamente nula y el culpable podría haber sido el ex guardia civil.

Según publica en exclusiva la revista 'Lecturas', Antonio David Flores ha sido el verdadero causante de su distanciamiento. Una fuente cercana a la familia ha hablado con la revista y asegura que el que fuera colaborador de 'Sálvame', habría engañado a su hija para provocar el distanciamiento con la que fue su mujer. Según cuenta la publicación, todo ocurrió el pasado septiembre, cuando Olga hizo pública su relación con Agustín Etienne. En ese momento, él le contó a Rocío Flores que "Olga ya se había enrollado con Agustín incluso antes de que su exmujer se fuera a Supervivientes. 'Yo fui el primer cornudo de ese matrimonio', le dijo a su hija", asegura la fuente. View this post on Instagram A post shared by O L G A M O R E N O (@olgamorenooficial) El objetivo de ese engaño, tal y como refleja la mencionado publicación era "quitarse la etiqueta de malo, de ser el responsable de haber roto una familia con su affaire con Marta Riesco". View this post on Instagram A post shared by O L G A M O R E N O (@olgamorenooficial) Pero su intención no era solo separarle de Rocío Flores. El ex guardia civil tampoco quiere que su hijo tenga relación con ella. "Antonio David no le interesaba que sus hijos tuvieran relación con ella y poco a poco ha ido minándola". "Ha apartado a su hijo de Olga para quitarle mérito". Y es que, siempre según esta fuente, Antonio David "lleva muy mal las críticas en Twitter por no vivir con su hijo mientras todos ensalzaban a Olga y su entrega".