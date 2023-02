Jacobo Ostos ha reconocido que agredió a Miguel Frigenti en una discoteca. Durante la tarde del sábado, 'Fiesta' trató el tema y se puso en contacto con varias testigos que confirmaron la versión del periodista. Ante esta oleada de testimonios, el hijo de Jaime Sotos llamó al programa para dar su versión de los hechos.

"El 8 de enero de 2022 fallece mi padre en Colombia. Pocas horas después tengo que soportar que esta persona (Frigenti) hable pestes de mi padre recién fallecido, mientras yo le lloraba el duelo en mi cama. Lo hizo sin mostrar respeto ninguno", empezó diciendo Ostos al llamar al programa. "Ayer (el viernes) esta persona tuvo la suerte de estar cerca de donde yo estaba. Digo que tuvo suerte porque a esta persona había que darle una bofetada correctora con la mano abierta para que le enseñaran el respeto que hay que tener por una persona fallecida", explicó a continuación.

Sin embargo, al ver que Jaime trataba de justificar la agresión, Emma García decidió intervenir: "Jacobo, te tengo que interrumpir cuando dices una serie de cosas que ni te convienen a ti ni se pueden decir públicamente", le recriminó la presentadora. "Escucha Jacobo, lo hago por ti. Hace un año estabas en este programa en el momento más delicado de tu vida. Puedo tener empatía contigo y puedo entender cómo te puede doler a ti y a cualquiera que escuche ciertas cosas en un momento dado. Si te estoy interrumpiendo es por ti, Jacobo. No te metas en una historia. Piensa antes de hablar", le pidió Emma.

A pesar de las múltiples advertencia de la presentadora, Ostos siguió como si nada: "Me lo encontré en esta discoteca. Me miró con mirada sarcástica y pseudo amenazante, riéndose. Me tendió la mano y le dije: '¿Tú no sabes que a los muertos hay que tenerles respeto?'. Acto seguido, lo reconozco, me calenté y le di una bofetada con la mano abierta y se quedó sentado en el sofá. Fui de cara, no fui por la espalda, no le he pegado un puñetazo, ni le he hecho absolutamente nada. Esta persona se quedó en la discoteca trabajando, pero con la cara calentita", comentó.

"Sé que esto es un circo y que esta persona me iba a denunciar, pero tendrá que demostrar todas las mentiras que está contando. Quiero que la gente se ponga en mi lugar. No es gratuito poder decir semejantes faltas de respeto de gente difunta, porque eso es muy grave y muy duro, más si es en televisión. Si a este señor no le enseñaron respeto en su casa y le he tenido que dar una bofetada correctora y humillante, es porque se la ha ganado. Mi calentamiento está justificado. Hay que tener respeto por las personas que están muertas y no puede defenderse", sentenció.

Emma García, al ver que no podía frenar sus declaraciones, intentó salir del paso como pudo: "Te apoyamos absolutamente en el resto, pero el respeto hay que tenerlo para todos, Jacobo. Lo siento mucho, pero no puedes ir por tu cuenta dando tortazos. A todos en algún momento dado nos ha apetecido, pero no podemos tomarnos la justicia por nuestra mano. Te has dejado llevar por un calentón y has hecho algo que te va a traer consecuencias. No quiero decir yo a la gente qué tiene que hacer. Todos sabemos las cosas que están bien hechas y las que no. Jacobo, dejamos aquí la conversación", finalizó la presentadora cortando la llamada.

