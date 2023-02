Esta semana Jorge Javier sorprendió a sus seguidores anunciando un nuevo proyecto audiovisual. El presentador lanzó "Los burros de Fortunato", un podcast en vídeo disponible en YouTube, en el que el presentador podrá "hablar de lo que le dé la gana, invitando a quién le dé la gana".

Un proyecto personal que llega en un momento en el que Mediaset ha decidido dar un giro a su Código ético limitando a sus trabajadores que hablen de política en los programas del grupo.

La iniciativa de Jorge Javier parece haberle hecho mucha gracia a Antonio David Flores y a su hija Rocío. El ex guardia civil, que también se abrió un canal de Youtube cuando fue despedido de Telecinco, ha querido compartir con sus seguidores lo que opina de este nuevo proyecto profesional del presentador. Para ello se tomó la molestia de organizar un directo en su canal que tituló "Jorgeja, te doy el recibimiento que te mereces y a Los Burros de Fortunato. ¡Bienvenido a YouTube!".

Nada más empezar el directo apareció Rocío Flores que se asomó al directo para saludar a los espectadores. Sorprendida por la cantidad de mensajes y de usuarios conectados, dijo con tono irónico: "Lo mismo quien tiene que mandar bizum eres tú ahora, se lo puedes mandar al burrito", una indirecta al presentador que provocó las carcajadas de su padre.

Rocío Flores pullita a Jorgeja en el directo de Antonio David

"Lo mismo quien tiene que mandar bizum eres tú ahora,se lo puedes mandar al burrito"

😂😂😂 pic.twitter.com/rtibHHrcnF — Mimy💫 (@MimiiiS79) 22 de febrero de 2023

"El presentador estrella de Mediaset se pasa a YouTube. Aquel que dijo tantas cosas sobre mí y que me ha criticado. '¡Qué pena de ti, a dónde has llegado que tienes que abrirte un canal de YouTube!'. Pues mira por dónde, es que no se puede escupir para arriba, cuanto más escupas para arriba, más probabilidades tienes de que te caiga el gapo en la cara. Que es lo que te ha pasado a ti, Jorgeja, te cayó en la cara. En esa cara tuya que es tan ancha como el escudo del Barcelona", comentó Antonio David.

"Ha venido un empresario que no es tu padrino, ni se casa con nadie ni bautiza a nadie, te han cortado la lengua", dijo. "El nuevo Código Ético de Mediaset lo han hecho a medida para La Fábrica de la Tele, y para los acosadores como tú", sentenció mientras pronosticaba que "Kiko Hernández será el segundo en abrirse un canal de YouTube".