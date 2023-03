La gestación subrogada se ha convertido en el tema estrella de las tertulias televisivas tras la maternidad de Ana Obregón, que gracias a esa polémica técnica, se ha convertido en madre a los 68 años. Una noticia que ha reabierto el debate en nuestro país, donde la mencionada práctica está prohibida, y sobre la que se han pronunciado rostros tan conocidos como Ana Rosa Quintana.

En su programa de ayer, 30 de marzo, la presentadora de Telecinco comenzó exponiendo que en España hay "3.000 niños que han nacido por maternidad subrogada, en muchos casos con padres muy conocidos".

"Hay un debate, pero creo que a los políticos no les da derecho a insultar a nadie. Que regulen, que no regulen o que tomen una postura, pero no se puede ni juzgar ni insultar a una persona", continuó diciendo antes de escuchar las opiniones de sus colaboradores.

En este sentido, José María Olmo puso sobre la mesa los cambios que experimentan las mujeres durante la gestación: "Estamos hablando del embarazo de un bebé o dos, porque muchos de ellos son partos múltiples, en los que cambia absolutamente el cuerpo de la mujer durante diez meses, cambia su psicología...".

En ese instante, Ana Rosa cortó al colaborador para establecer una polémica comparación: "¿Y el aborto?". "Una cosa es nuestra moral, nuestra ética (...) igual que había que regular el aborto, porque no había derecho a que mujeres murieran o fuesen a la cárcel por el hecho de abortar", defendió la periodista antes de preguntarse: "¿Aquí qué pasa? ¿Que somos dueñas de nuestro cuerpo para lo que interesa y no lo somos para lo que no interesa?".

Rodolfo Irago, por su parte, no pareció comprender la postura de Ana Rosa. "Esto es un problema económico, Ana", recordó el periodista: ¿Quién entrega su vientre? Las personas que necesitan el dinero, no lo hace cualquiera". "No necesariamente", aseguró le conductora del magacín matinal de Telecinco.