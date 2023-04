La reciente adaptación del best seller del novelista malagueño Javier Castillo La chica de nieve se convirtió en uno de los éxitos recientes de Netflix. Ahora la plataforma y el autor han confirmado que habrá continuidad para la serie protagonizada por Milena Smit y José Coronado. Se adaptará El juego del alma y también su último libro, publicado en febrero, El cuco de cristal, del que en apenas dos meses en el mercado se han vendido casi 100.000 ejemplares en español en todos los formatos.

“Qué auténtica locura. Quién me iba a decir que vería no una, sino tres de mis obras en pantalla, en 190 países y en más de 230 millones de hogares de todo el mundo. No me lo puedo creer. Y sé que estoy aquí por vosotros, por vuestro apoyo día tras día, por cada una de vuestras lecturas que llevan mis novelas cada vez más y más lejos. Gracias, de corazón. Este viaje acaba de comenzar y sois parte de él”, escribía exultante Javier Castillo en su Instagram.

El juego del alma, es la continuación de La chica de nieve, y sigue los pasos del personaje de la joven periodista Miren en la investigación de un nuevo caso. La serie se encuentra en fase de preproducción y previsiblemente seguirá contando con el grueso de su elenco, encabezado por Milena Smit (Madres pararelas). De la posible continuidad ya se había dejado abierta la puerta en la última escena de la serie, algo que también había sugerido el propio autor. “Está todo en el aire, depende de la recepción que tenga La chica de nieve. Ahí hay un esbozo de la idea de esa segunda temporada, pero está en el aire”, aseguraba el escritor antes del estreno.

La apuesta de Netflix por el joven Javier Castillo no sorprende. La adaptación de El cuco de cristal, novela publicada por Penguin Random House el pasado febrero, comenzará próximamente su desarrollo. En apenas dos meses en el mercado, esta nueva historia de Castillo independiente de sus trilogías anteriores, ha vendido casi 100.000 ejemplares.