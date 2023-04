Han pasado ya unos meses desde que Kiko Rivera fuese vetado por Mediaset, pero "el hermano de Isa Pi" no se muerde la lengua cada vez que le preguntan por Telecinco. De entre toda esa lista negra de antiguos colaboradores, Kiko es uno de los que más quebraderos de cabeza está causando al grupo e incluso se han visto obligados a utilizar un pseudónimo para no nombrarle directamente.

Aún así, parece que el sevillano sigue dolido, pues aún hace no poco no dudó en cargar contra Supervivientes por no dejarle salir a defender a su primo, Manuel Cortés: "No me dejan ir a visitarle, no me dejan ir a defenderle... Me encantaría porque seguramente pondría a más de uno en su sitio, incluido a todo el que tenga que incluir".

Kiko Rivera tiene una vida mejor gracias a su nuevo rol mediático

Ahora, en un nuevo directo, Kiko Rivera volvió a hablar sobre el vetó que sufrió por parte de Mediaset: "No puedo ir a nada que tenga que ver con Telecinco, pero estoy contento. Para mi salud mental es mucho mejor".

"No tengo prensa abajo. Puedo salir a cualquier cosa y no me sigue nadie. No hablan de mi en televisión porque no quieren ellos. Se creen o pienso que se creen que me molesta y es al revés, me viene bien. Estoy más feliz para mi salud mental", concluyó el Dj, quien trata de ver la parte buena de esta sanción, pese a estar contradiciendo las declaraciones de unos días atrás sobre Supervivientes.

No obstante, Kiko Rivera afirmó que él ya había anunciado que dejaría ese tipo de televisión y que esto simplemente ha acortado los plazos y se lo ha puesto "más fácil". "Lo iba a dejar y me han ayudado al vetarme, no llamarme y dejar de ofrecerme dinerales. Diría que no igualmente. Por favor que siga así. Me da igual ser menos conocido, estar menos de moda, vender menos canciones... Para mi salud mental es mucho mejor así, os lo juro por mis hijos", concluyó Kiko.