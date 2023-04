Alba Carrillo ha sido despedida por Mediaset España y no volverá a los platós de Telecinco. Según avanza La Razón, el grupo no quiere seguir contando con la colaboradora y la añadirá a la ilustre lista de personajes non gratos en sus programas.

La decisión parece definitiva, aunque Unicorn Content, la producto de Ana Rosa Quintana, está tratando sin éxito de revocar la decisión. Por el momento, Mediaset se mantiene firme y no quiere que la modelo siga en la parrilla. Los rumores se habían iniciado la semana pasada, pues Alba Carrillo no participó en ninguno de los dos programas en los que es colaboradora habitual: 'Supervivientes' y 'Ya es Mediodía', donde realiza la sección 'Fresh' de crónica social. Alba Carrillo responde a los rumores tras ser 'pillada' con Alejandro, de 'La isla de las tentaciones' Alba Carrillo se une a la lista de vetados de Telecinco De hacerse oficial y definitiva esta decisión, Alba Carrillo se unirá a la lista de vetados por Telecinco, en la que ya están Rocío Carrasco, Antonio David, Fidel Albiac, Rocío Flores, Kiko Rivera, Olga Moreno, Marta Riesco, Barbara Rey, Gloria Camila, José Fernando, Ortega Cano, Rosa Benito, Rosario Mohedano, Bigote Arrocet, Carmen Lomana y Georgina Rodríguez. La decisión ha sorprendido a propios y a extraños porque la modelo había contado con un papel importante en alguno de los realities más importantes de la cadena en los últimos años. A destacar, queda su participación en 'Supervivientes 2017' y 'GH VIP 7'. También ha protagonizado otras polémicas, como la reciente con Jorge Pérez y su escarceo en una fiesta prenavideña. Parece que no habrá nuevas aventuras, al menos con el grupo Mediaset.