Cada día, Pablo Motos se levanta con una nueva idea para incendiar el plató de 'El Hormiguero' esa misma noche. Ayer, durante la tertulia de actualidad que compartió con Juan de Val, Nuria Roca, Tamara Falcó y Cristina Pardo, el presentador lanzó una pregunta que atrajo la atención del público: "¿Qué es lo que más os atrae de una persona cuando os gusta?".

Los colaboradores no se arrugaron y el primero en responder fue Juan del Val, que fue claro: "Me fascina la belleza en general". El tertuliano no se anduvo con rodeos, aunque no terminó de ser del todo específico, algo que sí hizo Nuria Roca.

La también presentadora se refirió a la mirada como una de las cosas más importantes a la hora de sentirse atraída por alguien. "Lo que más me atrae de un hombre es la mirada porque te dice todo. Alguien que, a lo mejor, no es muy guapo, si te mira bien... ".

Tamara Falcó fue la más contundente

Tamara Falcó quiso ir un poco más allá y, aunque coincidió con la idea de Roca, se acordó de algo que ella considera requisito imprescindible: "Evidentemente, no puede ser solo algo físico. Una mirada con algo de gracia, de chispa. No puedo estar con alguien que tenga encefalograma plano. Lo encuentro como una parte de la inteligencia".

El turno final fue para Cristina Pardo que, pese a la variedad en las confesiones de sus compañeras, todavía tuvo argumentos para diferenciarse y dar una visión nueva: "Lo que más me atrae de una pareja es la transmisión de seguridad, personas seguras de sí mismas. Eso me puede resultar atractivo".