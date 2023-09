Movistar Plus+ entrenará próximamente la octava y última temporada de Outlander, de la que todavía tiene pendiente por emitir la segunda tanda de capítulos de la séptima entrega. Pero aunque la ficción basada en los libros de Diana Gabaldon llegue a su final, su protagonista, Sam Heughan, seguirá ligado a la plataforma. Y no solo porque tenga en su catálogo las dos temporadas de Men in kilts, la docuserie donde el actor que da vida a James Fraser recorre Escocia y Nueva Zelanda junto a su compañero Graham McTavish, sino porque Movistar Plus+ se ha hecho con los derechos de su próxima serie, La pareja de al lado.

En este thriller británico de seis episodios también habrá, como ha pasado habitualmente en Outlander,algunas escenas de alta tensión sexual. Porque la ficción explora los límites del deseo, la doble moral y las relaciones cruzadas de dos parejas. Una está formada por Evie (Eleanor Tomlinson, Poldark) y su marido Pete (Alfred Enoch, Cómo defender a un asesino, Fundación), que acaban de mudarse a una lujosa zona residencial en busca de un cambio de aires. Allí encuentran un entorno diferente a lo que están acostumbrados, con vecinos de lo más curiosos y preocupados en todo momento por el estatus y la imagen que dan ante los demás. En esta comunidad de ensueño entablan amistad con los inquilinos de la casa de al lado: Danny , un fornido policía de tráfico, y Becka, una glamurosa profesora de yoga, quienes viven una relación bajo sus propias reglas.