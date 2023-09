Movistar Plus+ estrena el 29 de septiembre una de las series más aclamadas de este 2023, Blue Lights, que sigue el día a día de una comisaría de la policía de Belfast desde el punto de vista de tres novatos recién incorporados. La temporada cuenta con seis episodios que se sucederán cada viernes en la plataforma.

Aclamada por público y crítica, se ha convertido en una de las cinco series más vistas en BBC One este año. El primer episodio sumó 7,2 millones de espectadores y la audiencia siguió creciendo cada semana.

Blue Lights es un drama policiaco que sigue el día a día de una comisaría de la policía de Belfast desde las experiencias de tres novatos que acaban de aterrizar en el cuerpo. La crítica ha destacado tres de sus puntos fuertes: la elección del reparto, las localizaciones (Belfast se convierte en un protagonista más) y el punto de vista (el de los recién llegados). Para The Guardian, la serie “está llena de matices y engancha al instante”. Para The Telegraph, Blue Lights es “una rara joya, a la altura de Line of Duty”.

La cadena BBC ha confirmado una segunda entrega, cuyo rodaje ha comenzado este verano. “Estamos encantados con la respuesta del público. Belfast es un lugar vibrante, dinámico y complejo, y aún nos quedan muchas historias por contar de nuestros personajes. Estamos impacientes por ofrecérselas a los espectadores”, ha comentado Stephen Wright, uno de sus impulsores.

Sinopsis

Tres novatos tratan de superar su período de prueba en una comisaría de la policía de Belfast: Grace, Tommy y Annie. Cuentan con el apoyo de veteranos que les supervisan y con quienes poco a poco establecen una relación de complicidad, no sin algunos tropiezos por el camino. Pero el trabajo se vuelve especialmente peligroso cuando se ven involucrados en la investigación a gran escala de una mafia local.