Miguel Bosé anunció ayer que trabaja en un musical teatral, durante la presentación de su serie Bosé que, tras emitirse en SkyShowtime, Telecinco la programa en noviembre en un formato de cuatro capítulos.

Un documental, una serie y ahora un musical, disco y próxima gira en 2024. Proyectos que fue desencadenando después de “muchos años en los que no se sabía de mí y que se sumaron a estos parones terribles en todas las profesiones”, dijo Miguel Bosé refiriéndose a la pandemia.

Sin querer dar más detalles, el cantante desveló que además del musical tiene otro proyecto en ciernes —que no mencionó— y que trabaja duro para recuperar su voz, “con un foniatra, clases de canto y fisioterapia para la espalda”, para grabar un disco en 2024 y comenzar una gira.

Nacho Faerna, coordinador de guión de la serie, fue el encargado de condensar la original de seis capítulos en cuatro, en lo que la cadena ha llamado La noche de Miguel Bosé, sin que “haya perdido continuidad”, 70 minutos en los que sigue habiendo momentos reveladores sobre la vida de Miguel Bosé.

Se trata de una serie que surge a partir del libro biográfico del artista, quien asegura que de no haber estado en la producción Macarena Rey (Shine Iberia) y de haber contado con guionistas como Boris Izaguirre, Ángeles González Sinde e Isabel Vázquez, no hubiera salido adelante. “No la hubiera hecho con otra persona que no fuera Macarena; más allá de la amistad, tenemos mucha complicidad; hemos pasado cosas muy bellas y muy feas juntos”. Para Bosé, ella y su equipo eran garantía de seriedad y compromiso y “eso te blinda porque es muy difícil caer en el esperpento y el amarillismo cuando la fuerza de las cosas se cuenta de forma natural, que no hiere, no miente”. “Todo lo que está es cierto”, incide, la historia, los personajes, pero recuerda que se trata de una ficción, “en la que se trata de embellecer más lo bonito y donde las cosas más duras son más intensas”.