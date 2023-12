La actriz colombiana Laura Londoño se midió en la madrugada de ayer en una reñida final de MasterChef Celebrity 8 con el jinete Álvaro Muñoz Escassi. “Ha sido el mayor de los regalos en mucho tiempo”, explica la también modelo. La protagonista de Café con aroma de mujer confiesa que han sido unos meses de “no parar de estudiar y de pensar solo en cocina”, lo que le ha hecho “abrir los ojos” hacia este sector, así como descubrirse a sí misma. “Yo antes de entrar al programa no tenía ni idea de cocina. Ahora es una herramienta que ya uso en mi día a día y la disfruto, la comparto también con mis hijas, y me encanta”, afirma.

Sin embargo, el camino a la victoria no ha sido fácil, con momentos de “mucha fatiga”, física y mental, y “ganas de tirar la toalla”. “Llegaba a casa todos los días llorando y frustrada porque veía que el nivel de mis compañeros era muy superior, me exigía a mí misma mucho. Ahora, siguiéndolo en la tele, me he dado cuenta que en realidad sí sabía hacer las cosas”, confiesa.