Ana Rosa Quintana es probablemente uno de los rostros más conocidos de la televisión de nuestro país. Antes la 'Reina de las mañanas' y ahora con la misión de recuperar el liderazgo en las tardes para Telecinco. Horas y horas de programas de actualidad y, sin embargo, poco sabemos sobre la vida personal de una de las figuras periodísticas del panorama español actual.

Pese a la gran exposición que tiene, Ana Rosa no suele hablar de su vida personal y rara vez se prodiga a hablar sobre sus seres más queridos como son sus tres hijos, dos de ellos que recientemente han comenzado la universidad.

Sin embargo, en el podcast 'Arréglate que nos vamos', de Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo, la presentadora hizo una excepción. "Soy muy protectora de mi intimidad. La gente sabe muy poco de mi vida, quizá porque me da un poco de reparo o de vergüenza", reconoció.

Sus hijos pequeños comenzaron hace poco la universidad

Cabe recordar que Ana Rosa se quedo embarazada de mellizos a los 47 años, algo atípico hace 20 años y a lo que ella quiso dar normalidad. "Abrí un camino porque ahora hay muchas mujeres en esa situación", admitió. Así, el 6 de noviembre de 2004, nacieron sus dos mellizos, que hace unos meses cumplieron 19 años.

Ahora, ambos se encuentran en la universidad, aunque ninguno siguió la estela de la periodista, algo que le hubiera gustado: "Mi hijo Álvaro es (abogado) penalista, muy bueno. No es porque sea mi hijo, pero es muy bueno. De los mellizos, uno estudia Empresariales con Analytics y no sé cuantas cosas nuevas, y el otro está también por el lado de la empresa. Ninguno de mis hijos se ha dedicado al Periodismo, aunque yo siempre he sido empresaria, he compaginado las dos facetas".