¿Tienes algún problema que te inquieta, te atormenta o te perturba? Si es así, estás de enhorabuena: después del éxito de la sección en Late Motiv de Andreu Buenafuente, Berto Romero reabre próximamente El consultorio de Berto, un nuevo programa original de Movistar Plus+ producido en colaboración con la productora catalana El Terrat (The Mediapro Studio), en el que el cómico regalará a los espectadores toda su sabiduría y les ayudará a entender mejor cómo funciona el mundo (o al menos lo intentará).

Así lo ha anunciado la plataforma Movistar Plus+, que rescata una sección del que fue posiblemente su programa insignia durante muchos años. Pese a que todavía no se ha anunciado la fecha en la que está previsto que comience su emisión, los fans de Late Motiv ya esperan reencontrarse con un formato televisivo que, ahora, caminará por la cadena de forma independiente. Además, lo especial de esta sección era la comunicación directa con el público. Por tanto, la plataforma ya ha anunciado cómo ponerse en contacto con el cómico catalán: “Si quieres que Berto Romero te ayude con esa duda trascendental que ahora mismo te estás haciendo y que no te atreves a preguntar a nadie, puedes mandar un WhatsApp o un mensaje a través de Telegram a este número de teléfono: 606 373 058”. Falta ver si la que fuera sección puede sustentarse por sí sola, sin que le cubra las espaldas el programa de Buenafuente.