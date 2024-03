El Desafío ya trabaja en el casting de su quinta edición, que promete ser uno de los más potentes hasta la fecha. Victoria Federica de Marichalar y Borbón, sobrina del rey Felipe VI, ha decidido dar el salto a televisión como concursante del show de Antena 3 producido por 7 y Acción, responsable de El Hormiguero.

La joven, que durante años ha recibido propuestas de todo tipo de programas de televisión, ha aceptado convertirse en la concursante estrella del programa presentado por Roberto Leal, según avanzó ABC y verificó YOTELE, canal de noticias de televisión de Prensa Ibérica.

Sin embargo, y como ha revelado en exclusiva Vanitatis, la negociación no fue sencilla y la sobrina del Rey impuso dos condiciones para participar en el concurso con las que quiere blindarse al máximo ante su debut en televisión. En primer lugar, en su contrato figuraría que no va a hablar sobre ningún ningún miembro de su familia. La otra condición tiene que ver con sí misma, ya que habría impuesto no lucir prendas con las que no se sienta cómoda.

Este formato ya había intentado fichar a la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar para su cuarta temporada, actualmente en emisión en la noche de los viernes. Sin embargo, esas conversaciones no acabaron llegando a buen puerto. Además de cerrar el fichaje bomba de Victoria Federica, la productora del programa también ha conseguido llegar a un acuerdo con Genoveva Casanova. La mexicana, uno de los rostros más perseguidos por la prensa del corazón durante los últimos meses por sus fotografías junto a Federico de Dinamarca, ha aceptado participar. Con ambas estarán la influencer Lola Lolita, Susi Caramelo, Feliciano López, El Cordobés, Roberto Brasero y Gotzon Mantuliz.