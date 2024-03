Ion Aramendi, reconocido presentador y figura televisiva, ha compartido en una reciente entrevista con la revista 'Lecturas' la verdadera razón por la que rechazó ser concursante en 'Gran Hermano'.

A pesar de su amplia experiencia en el mundo del entretenimiento y su participación en diversos programas de televisión, Aramendi confiesa que enfrentarse al desafío de ser parte del elenco de Gran Hermano VIP le genera ciertas reservas.

"Me encantaría enfrentarme al reto sí, que me da mucho pudor, también. Todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras y seguramente la cagaría o tendría alguna actitud que no fuera la oportuna. Prefiero verlo desde la barrera. No soy tan valiente para enfrentarme a algo así", revela Aramendi.

Ion Aramendi prefiere ver 'Gran Hermano' desde la barera

El presentador, quien actualmente se encuentra al frente de varios proyectos televisivos exitosos, incluyendo la futura edición de Factor X y los debates de GH DÚO 2, explica que, aunque le apasiona el mundo de los realities y disfruta de su papel como presentador y moderador, no se siente completamente cómodo participando como concursante.

Aramendi también comparte su experiencia en GH DÚO 2 y destaca la importancia de cuidar a los participantes del programa, expresando su aprecio por aquellos que han dejado una impresión duradera en él.

Aunque no revela quién es su favorito para ganar el reality de convivencia, Aramendi muestra su aprecio por todos los concursantes y destaca el impacto positivo que algunos de ellos han tenido en el programa.