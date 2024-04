El humorista Berto Romero regresa a la televisión en abierto con Ovejas eléctricas un “sorprendente e innovador” programa de divulgación para La 2 que combina el humor con la literatura en sus diversas manifestaciones, desde novelas a cómics, guiones de cine o series, canciones e incluso mitos y leyendas populares. Creado por José Antonio Pérez Ledo, y producido por RTVE —la misma que se encarga de Órbita Laika— el programa es un “proyecto totalmente innovador que hasta ahora no se ha visto nunca en televisión” que contará con lo que Romero mejor sabe, que es “hacer reír”.

“Es un programa de literatura diferente, con una narrativa que no se ha hecho en este país y en el que se analizará un tema en concreto en la cultura a lo largo del tiempo”, señala Ledo en una entrevista sobre el programa que llega a las noches de La 2 el próximo 9 de abril. Romero, que lleva un tiempo alejado de los programas de televisión tras el final de Late Motiv en diciembre de 2021 y más centrado en la ficción tanto en series (El otro lado, en Movistar Plus +) como en cine (Mamá o papá), se convierte ahora en el nuevo rostro de la cadena pública para hablar de cultura pero con su toque de humor.

“A mí lo que se me ha pedido es que haga lo que sé hacer, y es hacer reír. Es verdad que no voy a estar haciendo el cabra ni el loco como en otros programas en los que estamos todo el rato con el código de comedia, pero mi papel aquí es distender o llevar un poco el peso del entretenimiento para que no se haga tan denso el programa”, destaca. Romero estará acompañado por un grupo de colaboradores que participarán en diferentes secciones, todas integradas en un plató diseñado como un libro pop up, es decir, que se desplegará al estilo de las obras literarias infantiles.