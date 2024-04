Ion Aramendi es actualmente uno de los presentadores de televisión más conocidos de toda España. Protagonista de 'Reacción en Cadena' junto a los queridos Mozos de Arousa, el presentador vasco es la cara visible del concurso del momento en Mediaset.

Además, también ha ocupado otros puestos relevantes al haber presentado otros programas de la cadena, como es 'Gran Hermano Dúo' o 'Supervivientes', e incluso de otros canales. Cabe recordar que su llegada a Mediaset tuvo un gran impacto mediático, pues en aquel momento estaba muy asentado como presentador de 'El Cazador' en TVE.

No obstante, la casa no le era ajena en aquel momento, pues los inicios de Ion Aramendi tuvieron su lugar precisamente en Telecinco y en un canal conocido por todos: 'Sálvame'.

Así fue el paso de Ion Aramendi por 'Sálvame'

Ion Aramendi inició su andadura en Telecinco en el verano de 2009. Por aquel entonces, un joven reportero vasco daba sus primeros pasos en la pequeña pantalla y, con la acredicación de 'Sálvame' al cuello, entrevistó a todo tipo de famosos. El primero de ellos fue Rafael Amargo, que presentaba un nuevo espectáculo flamento en los Teatros del Canal.

A partir de ahí, cubrió un sin fín de ruedas de prensa y tuvo la oportunidad de poner el micro a personalidades como Mario Conde o Brad Pitt. Tras demostrar gran desparpajo, espontaneidad y sentido del humor, se ganó su espacio, llegando a completar 7 temporadas en la cadena con una despedida de lo más emotiva.

En su último programa, anunció su marcha para dar el salto a ser presentador en ETB y recibió todo el cariño de sus compañeros y el público, llegando a emocionarse por completo. "Quiero dar las gracias a todo el mundo. A Raúl y a Carlota, que me contrataron y dieron la oportunidad; a Valldeperas; a Adrián y Óscar, que me dejaron hacer el mono durante siete años; a mis compañeros de redacción, mis amigos y a vosotros, porque me habéis tratado siempre con mucho cariño", dijo en aquel entonces visiblemente emocionado.

De forma premonitoria, Paz Padilla le dedicó unas palabras que se han cumplido: "Yo creo que a Telecinco vas a volver más grande y con más experiencia, más peso".