Jorge Javier Vázquez ha compartido su opinión sobre el polémico fichaje de David Broncano por TVE. El presentador ha publicado un nuevo artículo en su blog de la revista 'Lecturas'. El conductor de 'Supervivientes' comenta que "hay algo" que se le está "escapando" en este asunto.

Durante el día de hoy, el Consejo de Administración del ente público volvía a reunirse para someter a votación la propuesta de contratación. En espera de esta decisión final, Jorge Javier ha querido reflexionar sobre la teoría que rodea la contratación del humorista como una maniobra de Moncloa para terminar con el programa presentado por Pablo Motos.

"No sigo mucho la trayectoria de Broncano, pero por lo poco que sé de él no recuerdo que se haya manifestado nunca políticamente. O puede que lo haya hecho, pero tampoco de manera muy activa. Aun así la prensa (conservadora de Madrid, especifiquemos) nos da a entender que es un abnegado y fiel servidor de los dictámenes del presidente", comenzaba diciendo el escritor.

El futuro de 'El Hormiguero'

Seguidamente, ironizaba con humor el hecho de que se haya entendido como un ataque al programa de Atresmedia: "Otro asunto es lo de ‘El Hormiguero’, que se han tomado como algo personal su fichaje. Que dicen que Moncloa les tiene manía. Que lo van a poner ahí para destrozarlos. No sé, como toda teoría conspiranoica entiendo que tendrá muchos adeptos.".

Para Jorge Javier, la historia de que el presidente del Gobierno esté en contra de un comunicador, resulta una historia muy rentable audiovisualmente. "En términos de audiencia no cabe duda de que les debe resultar muy rentable. Es un giro de guion muy apetecible. El Estado –así, en mayúsculas– contra un presentador. A ver, es que si yo me viera en una tesitura así quizás sería el primero en inflar la historia. Y, además, por entregas", terminaba diciendo el ex de 'Sálvame'.