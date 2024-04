La ministra de Sanidad, Mónica García, utilizó las redes sociales para reprender a Masterchef —que ya vivió una fuerte crisis por el caso de Verónica Forqué— por no respetar y comprender que una concursante haya decidido abandonar el programa porque “la tensión y la presión” a la que el concurso somete con frecuencia a los participantes ha afectado a su salud mental. “Priorizar el bienestar emocional sobre los ritmos de vida frenéticos no es egoísmo, es una decisión valiente”, dijo García en X.

Asimismo, la ministra ha aprovechado para recordar una de sus máximas: que la salud mental implica “abordar las causas que hacen que la vida duela”. “No queremos una sociedad dopada con cafeína y ansiolíticos”, sostiene en un tuit en el que aparece un vídeo del momento en el que la concursante comunica su decisión de abandonar el programa.

El abandono se emitió en la noche del miércoles, justo antes de comenzar el reto final de la velada, en el quinto programa de esta temporada, cuando Tamara comunicó que se iba “voluntariamente” porque hay momentos en los que se ha sentido “menos cómoda”. Uno de los jueces, Pepe Rodríguez, le preguntó el motivo de su decisión y ella dijo claramente que no se sentía “a gusto”. “Tampoco estoy dando todo lo que me gustaría y constantemente estoy nerviosa, en tensión, con presión...”.

Inmediatamente otro de los jueces, Jordi Cruz, la corta y le espeta: “¿Sabes lo que pasa? Pepe te está haciendo preguntas. Yo no te haría ninguna, solo te diría ‘chao’. Le has quitado la oportunidad a mucha gente”. A lo que Tamara contesta que se “siente frustrada”, que no le apetece “seguir en la misma dinámica” porque no se siente bien. “Perdonadme, pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros. Con todo el cariño del mundo, lo lamento muchísimo”.

“No es egoísmo, sino una decisión valiente”, asegura García, cuestionando un programa en el que se ha banalizado en prime time la salud mental, cuando la sociedad la ha convertido en un asunto central y desde su ministerio se trabaja para colocarla “en el centro de todas las políticas”.