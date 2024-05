Oliver Laxe regresa a la dirección con una nueva película original Movistar Plus+ producida en colaboración con El Deseo, Filmes Da Ermida, Uri Films y 4A4 Productions. El rodaje se extenderá hasta el 16 de junio en diversas localizaciones de Aragón —alrededores de Teruel y Zaragoza— y Marruecos. El filme se estrenará en salas y, posteriormente, llegará en exclusiva a Movistar Plus+. Se trata del cuarto proyecto del cineasta gallego, que ha participado con todas sus anteriores películas en el Festival de Cine de Cannes y ha sido premiado en todas las ocasiones: O que arde, Premio del Jurado de la sección Un Certain Regard; Mimosas, Gran Premio de la Semana de la Crítica y Todos vós sodes capitáns, que le valió el Premio Fipresci de la Quincena de Realizadores.

El filme lo escriben Oliver Laxe y Santiago Fillol, coguionista también junto a Laxe de O que arde y Mimosas y está protagonizado por uno de los actores con mayor prestigio y experiencia internacional, el catalán Sergi López, premio César a mejor actor y Premio del Cine Europeo a mejor actor europeo por Harry, un amigo que os quiere, y por el joven Bruno Núñez, junto un grupo de actores no profesionales, algo habitual en el cine de Laxe. En palabras de Oliver Laxe: “La vida retará a los personajes de la película, los pondrá a prueba de manera radical y descarnada, les obligará a hacerse las preguntas importantes, a mirar adentro, a buscar el sentido de la vida, a sacar de ellos mismos lo más bello que encierra la naturaleza humana. Y vivirán aventuras extremas donde los límites entre la vida y la muerte se desdibujarán irremediablemente”. El argumento trata de un hombre y su hijo que llegan a una rave perdida en medio de las áridas y fantasmagóricas montañas del sur de Marruecos. Buscan allí a Marina, su hija y hermana, desaparecida hace meses en una de estas excesivas fiestas. Empujados por el destino, deciden seguir a un grupo de raveros en la búsqueda de una última fiesta que se celebrará en el desierto, con la esperanza de que en ella se encuentre Marina.