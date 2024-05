O programa Nin o imaxinas de Televisión de Galicia, presentado por Alba Mancebo, amosa hoxe, ás 10 da noite, a ponte ideada no seu día para unir as cidades de A Coruña e Ferrol. Tamén revivirá o terremoto de Triacastela do ano 1997 e visitará Muxía para lembrar a destrucción do santuario por un raio en decembro de 2013.

Seguindo a tónica do “nunca visto”, na estrea de Nin o Imaxinas verase con todo detalle como sería a ponte proposta entre as cidaddes de Ferrol e A Coruña. Este proxecto que hoxe levamos a cabo, xa fora proposto en 1968, polo arquitecto coruñés Andrés Fernández-Albalat e, no 2000, polo enxeñeiro da Universidad de A Coruña, Santiago Hernández. Ponte A Coruña-Ferrol Este primeiro programa de Nin o imaxinas contará tamén, en exclusiva, cunha entrevista a Francisco Vázquez, alcalde da Coruña entre os anos 1983 e 2006. Nesta conversa fala da idea de levar a cabo esta ponte entre as dúas cidades ártabras. Tamén se falará coa Confederación de Empresarios, arquitectos e veciños de ambas as dúas cidades. Terremoto de Triacastela do ano 1997 Imaxinan que un terremoto fai caer a catedral e a muralla de Lugo? Esta é outra das imaxes inéditas que se poderá ver na noite de hoxe, domingo. Pero, lembrando un dos momentos máis preocupantes da historia luguesa, abordaremos noutra reportaxe o terremoto que tivo lugar no triángulo composto por Sarria, Becerreá e Triacastela no ano 1997. Especialistas en sismos contan os motivos científicos polos que dito triángulo lucense é considerado por moitos a zona cero dos terremotos da comunidade galega. Ademais, veciños e veciñas das tres localidades falan sobre a súa vivenza persoal do tremor e do medo que, a día de hoxe, non conseguiron esquecer. A temática sísmica vai acompañada tamén da historia de verdadeiros heroes; que forman parte de asociacións que traballan con cans rastreadores que estiveron presentes en numerosas catástrofes, tales como o terremoto de Turquía ou as inundacións de Libia. O raio asasino Neste primeiro programa verase, xunto ao “raio asasino” que caeu sobre a catedral de Santiago de Compostela, unha reportaxe que recorda a traxedia do incendio por mor doutro raio, do santuario da Virxe da Barca, contado polas propias testemuñas. Ademais, da man da científica Bibiana García Visos, desmontaranse mitos populares sobre como temos que reaccionar se nos sorprende unha tormenta eléctrica. ‘Nin o imaxinas’, un novo formato de realidade virtual en TVG A orixinalidade deste novo programa de Televisión de Galicia reside nesta nova forma que nos permite materializar todo aquelo que se poida imaxinar. Aínda así, Nin o imaxinas trae moito máis consigo que o visual. Cada unha das realidades virtuais vai acompañada de diferentes reportaxes, cargadas de información sobre temas relativos ao medio ambiente. Nin o imaxinas vai completar a súa temática abordando a situación climatolóxica de toda Galicia. A partir deste domingo, día 19 de maio, ás 10 da noite, Nin o imaxinas.