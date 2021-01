Buenas noticias para los fans de 'The Blacklist'. La serie es espionaje protagonizada por James Spader y Megan Boone ha renovado por una novena temporada en NBC.

Pese a que su audiencia ha disminuido progresivamente con el tiempo, 'The Blacklist' se ha mantenido como uno de los títulos más vistos de NBC. Por el momento la cadena no ha revelado más detalles sobre la nueva entrega o su trama, y actualmente se está emitiendo la octava temporada.

"El criminal más buscado del mundo, Thomas Raymond Reddington (James Spader), se entrega misteriosamente y se ofrece a delatar a todos los que alguna vez han colaborado con él. Su única condición: sólo colaborará con Elisabeth Keen (Megan Boone), una nueva agente del FBI, con quien parece tener alguna conexión que ella desconoce", reza la sinopsis de la serie. Spader fue candidato al Globo de Oro gracias a este rol en 2014 y 2015.

La serie creada por Jon Bokenkamp fue estrenada en 2013. Diego Klattenhoff, Harry Lennix, Hisham Tawfiq, Amir Arison, Ryan Eggold, Mozhan Marnò y Parminder Nagra, entre otros, completan el reparto.

NBC irrumpió recientemente en el mercado del streaming con 'Peacock', un servicio de vídeo bajo demanda que actualmente ofrece en exclusiva títulos icónicos como 'The Office' y 'Parks and Recreation'. Por su parte, la cadena ha mantenido su compromiso con la televisión tradicional gracias al éxito de producciones como 'The Blacklist'. La serie se puede ver también a través de Netflix, Amazon Prime Video y Movistar+.