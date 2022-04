Apple TV+ estrena este viernes 15 de abril 'Roar', serie antológica hecha por mujeres y que consta de ocho episodios. Basada en un libro de historias cortas de Cecelia Ahern, la ficción es el primer fruto del acuerdo entre las creadoras y co-showrunners Carly Mensch y Liz Flahive con Apple TV+, y cuenta con un reparto estelar que incluye a Nicole Kidman, Cynthia Erivo, Issa Rae, Merritt Wever, Alison Brie, Betty Gilpin, Meera Syal, Fivel Stewart y Kara Hayward.

"Roar ofrece un retrato perspicaz, conmovedor y a veces hilarante de lo que significa ser una mujer hoy en día. Con una mezcla única de realismo mágico, costumbrismo y escenarios futuristas, estas ocho historias reflejan los dilemas de mujeres comunes de manera accesible pero muy sorprendente. La forma en que llevan a cabo sus respectivas aventuras habla de la resiliencia que existe dentro de ellas mismas, y dentro de todas las mujeres", reza la sinopsis.

El tráiler presenta a sus protagonistas. Parece que el personaje de Nicole Kidman tendrá problemas con su pasado, ya que aparece en el clip comiéndose una foto de su infancia. Cynthia Erivo encarnará a una mujer que tiene que compaginar su trabajo con su vida familiar, mientras que Issa Rae se meterá en la piel de una escritora.

Meera Syal aparece en una tienda intentando devolver a su marido, y Alison Brie volverá desde el más allá para resolver su propio asesinato. Fivel Stewart protagonizará un capítulo ambientado en el Oeste y Merritt Wever dará vida a una mujer que establece una amistad con un pato. Completa el elenco Betty Gilpin, que recibe la sorpresa de que su marido ha construido una balda para que sea expuesta como un trofeo.

Además de protagonizar una de las historias, Kidman es productora ejecutiva junto a Per Saari y su compañía, Blossom Films. Bruna Papandrea, Steve Hutensky y Allie Goss son productores ejecutivos en nombre de Made Up Stories. Las creadoras Flahive y Mensch actúan como productoras ejecutivas y co-showrunners. La autora Cecelia Ahern es productora ejecutiva a través de Greenlight Go y Theresa Park es productora ejecutiva con su productora Per Capita. Roar está producida para Apple por Endeavor Content.