La Audiencia de Barcelona ha acordado el embargo de cualquier ingreso que Rosa Peral y Albert López, los condenados por el llamado "crimen de la Guardia Urbana", puedan cobrar de Netflix por sus derechos de imagen en la emisión de la serie "El cuerpo en llamas", inspirada en ese asesinato.

Según han informado fuentes judiciales, el tribunal ha aceptado la petición del abogado de la acusación particular ejercida por los familiares del agente al que asesinaron para que los condenados no puedan cobrar de la plataforma mientras no les paguen los cerca de 800.000 euros de indemnizaciones que les fijó la sentencia.

Rosa Peral y Albert López, que eran guardias urbanos de Barcelona, fueron condenados, respectivamente, a 25 y 20 años de cárcel por asesinar a la pareja de ella, también agente del cuerpo, en mayo de 2017, en el marco de un triángulo amoroso.

El crimen ha inspirado una serie y un documental -'Las cintas de Rosa'- que desde hace unos días emite la plataforma Netflix, lo que llevó a la condenada a plantear una reclamación económica por los derechos de imagen.

Peral también intentó sin éxito que un juzgado de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) paralizara el estreno de la serie, que finalmente se emitió el pasado 8 de septiembre.

Rosa Peral solicitó a la justicia el "secuestro" de la serie sobre el crimen para poder visionarla, como paso previo a la posible interposición de una demanda en materia de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que iría dirigida contra Arcadia Motion Pictures S.L. en calidad de demandada y contra la plataforma Netflix Servicios de Transmisión España S.L, como codemandada.