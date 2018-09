¿La izquierda precisa más nacionalismo?

"Todo imbécil miserable, que no tiene en el mundo nada de lo que pueda enorgullecerse, se refugia en la nación a la que pertenece por casualidad; en ello se ceba, y en su gratitud estúpida está dispuesto incluso a defender a cualquier precio todos los defectos y todas las tonterías propias de su nación".

Arthur Schopenhauer

Puede sorprender que utilice la cita de un autor misógino, meapilas y burgués en su vida cotidiana, aunque haya expresado ideas lúcidas como ésta, que por supuesto viene a cuento de las trifulcas de los lacitos amarillos, de los que los ponen y de los que los quitan; ambos serán responsables de la escalada de violencia que puede llegar a producirse gracias a las derechas de siempre.

En el fondo no hay más que nacionalismos, ideología contraria al humanismo. Es decir, yo soy un humano como Trump o como un esquimal. Sangro. Lloro. Tengo idénticas necesidades básicas. Entonces, ¿Por qué, por el hecho fortuito de nacer en A y no en B, debo estar orgulloso de cosas que en teoría me hacen supuestamente superior? Y aquí entra otra vez la ideología, ¿dónde está la izquierda y qué dice? Lo razonable sería que se preguntase cuál es el elemento que más condiciona las oportunidades en la vida de un ser humano ¿Su nación? ¿Nacer suizo o etíope ha de condicionar tu vida? Todo en un mundo que clasifica al afectado, que él no elige las fronteras que son construcciones imaginarias que determinarán las oportunidades de su vida.

¿Hay algo menos progresista? ¿Cómo alguien de izquierdas puede defender estas barreras? Nadie elige a su familia y será un factor determinante en las oportunidades que tendrá cualquier persona; pero si la igualdad de oportunidades, la redistribución de la riqueza es un objetivo ¿la existencia de fronteras nacionales no resulta una limitación evidente? ¿Cómo ondear una bandera sin sentir vergüenza?

Cualquier nacionalismo es necesariamente insolidaridad. Primero nosotros, y si nos sobra, ya daremos algo a los demás. "Los españoles, primero", "los catalanes, primero", "los estadounidenses, primero". ¿Alguien se imagina diciendo "los hijos de tal familia, primero"? ¿Los etíopes son pobres porque son todos tontos, vagos o porque nacieron en Etiopía?

Quiero acabar con una anécdota que me hace ser optimista. Cuando alguna vez he leído a los clásicos griegos, siempre me he preguntado: ¿cómo puede ser que estos genios de las matemáticas, el teatro y la política, no se diesen cuenta de la aberración moral que suponía la esclavitud? Estoy convencido que dentro de unos siglos, los seres humanos mirarán hacia nuestro tiempo y dirán, ¿cómo puede ser que estos tipos que descubrieron la mecánica cuántica no se diesen cuenta de la aberración moral que suponían las banderas y naciones?