Difícil 'Brexit' y dos Europas ante Trump

Tras meses de negociaciones, la Unión Europea (UE) y el Gobierno de Theresa May alcanzaron un acuerdo para la salida del Reino Unido de la UE, pero no sin costes: después de convencer a su Ejecutivo y horas antes de comparecer en el Parlamento, BBC señalaba la dimisión de Dominic Raab (ministro del Brexit) y de otros tres altos cargos, mientras crecía la indignación entre los brexiters duros, con iniciativas para forzar la caída de May. Deutsche Welle resaltaba las diferencias de percepción sobre Donald Trump en Europa Occidental respecto a Europa Oriental. Mientras la primera considera a Trump vulgar y antimultilateralista, su lenguaje directo goza de popularidad, en el Este. Pero, sobre todo, en Polonia o la República Checa se asume que Occidente son EEUU y el Reino Unido, los únicos dispuestos a luchar por la libertad frente a la reglamentista y cobarde Europa Occidental, que presionaba a Reagan, en los años 80, para pactar con los soviéticos.