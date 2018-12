El año de Rosa

Feliz año, querida Laila. Año que espero sea bueno para ti y para la lucha con que te sientes tan identificada: la lucha feminista por la igualdad y la equidad. Cualquier victoria o cualquier avance en este terreno nos conviene a todos, mujeres y hombres, porque toda transformación seria en el sentido de la justicia social, del bienestar colectivo, del bien común, de la vigencia de los derechos humanos o de la defensa del medio ambiente solo puede alcanzarse en la medida en que los objetivos del feminismo se vayan consiguiendo. Hoy, sois las mujeres la esperanza, quizá la última esperanza, porque como colectivo os habéis convertido en el sujeto político objetivamente interesado en la revolución de la igualdad, que implica la abolición del patriarcado y, en consecuencia, la erradicación del machismo, que impregna nuestra cultura y nuestros comportamientos individuales y colectivos. A vosotras, querida, os corresponde liderar los cambios que el mundo precisa para subsistir.

Significativamente el año comienza con la conmemoración del centenario de la muerte de Rosa Luxemburgo, asesinada el 15 de enero de 1919, solo dos semanas después de haber participado en la fundación del Partido Comunista Alemán que, junto a Karl Liebknecht, había promovido después del fracaso de las movilizaciones llevadas a cabo, contra su criterio, por la Liga Espartaquista a la que pertenecía. A pesar de todo se ordena su detención y la de Liebknecht, que realizan miembros de los Freikorps, grupo paramilitar promovido por Wilhelm Canaris que tenía planeada la eliminación de los dos dirigentes comunistas. El mismo día de su detención, Rosa y Liebknecht son torturados y Rosa es primero brutalmente golpeada por el soldado Otto Runge y, cuando era trasladada en coche, recibe un tiro en la cabeza que disparó el teniente Kurt Vogel o el teniente Herman Souchon que la acompañaban. Su cadáver fue arrojado al Landwehr Canal de Berlín. El mismo día Liebknecht es asesinado de un tiro en la nuca. Canaris, el que años más tarde sería jefe de los espías nazis, maniobra para formar parte del tribunal que juzgaría a los asesinos y consigue su práctica impunidad con condenas menores y muy pronto su amnistía y recompensa por parte del gobierno de Adolf Hitler. Práctica esta de manipulación de los tribunales que a cualquier españolito de hoy, seguidor con cierto interés de los casos de corrupción, seguro que le suena, sobre todo si se percata de que lo sucedido con los juicios por el asesinato de Rosa y de Karl se da durante la presidencia de la República de Weimar del socialdemócrata del SPD, Fiedrich Ebert, que es incapaz de evitar la eficaz influencia de la extrema derecha en las instituciones alemanas.

Me gustaría destacar dos aportaciones cardinales de Rosa de Luxemburgo. Una, la aguda y pronta crítica de Rosa a la revolución de octubre y al régimen bolchevique que podríamos resumir en aquella su advertencia: "La libertad siempre ha sido y es la libertad para aquellos que piensan diferente". Y la otra, su capital aportación a la lucha por la emancipación de la mujer en el universo socialista, comunista y revolucionario de principios del siglo XX y que podríamos expresar en la siguiente frase que se le atribuye: "Quien es feminista y no es de izquierdas, carece de estrategia. Quien es de izquierdas y no es feminista, carece de profundidad". Frase que, sea originariamente suya o no, da cuenta del pensamiento feminista de Rosa de Luxemburgo, elaborado desde el marxismo y desde la lucha de la mujer trabajadora.

Creo de verdad, querida, que la referencia de Rosa de Luxemburgo puede ayudar mucho a la preparación del próximo 8 de marzo, en que estáis tan implicadas.

Un beso.

Andrés