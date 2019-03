El centroderecha tiene las ideas más claras y firmes

Dice Sánchez que González y Guerra ya no son referentes para la sociedad española de hoy. Así es y no importa porque en una sociedad tan plural hay referentes a montones, desde Sabina a Messi, Franco o el pato Donald. Lo importante es que ya no lo sean para él y su partido. Y que, por la misma razón de antigüedad, no lo sean los históricos Prieto, Besteiro, De los Ríos o Pablo Iglesias, el abuelo. Sánchez se ha cargado la tradición del partido y al partido mismo. En realidad, Sánchez es su único referente y así le va al PSOE en lo tocante al asunto más grave que España tiene hoy sobre la mesa. Es cierto que ese asunto, la deriva independentista en Cataluña, ha perdido potencia y efectividad ahora que la inevitable y legítima judicialización del procés se encuentra en su fase final. Se acabó lo que se daba porque el Estado constitucional funcionó como debían hacerlo sus tres poderes. El Senado aprobando el 155, el Gobierno de Rajoy aplicándolo y el Poder judicial juzgando cada paso del procés. De no funcionar así el Estado y de seguir las exigencias de la oposición, no judicialicen, dialoguen, no intervengan la autonomía catalana, no es difícil imaginar las dificultades enormes en las que estaría hoy la política española y la propia España. Pues bien, siendo cierto que el independentismo no es hoy más que un puro alarde retórico sin poder efectivo y una serie de gestos groseros de las autoridades catalanas hacia el Estado, sus autoridades y sus símbolos, es seguro, también, porque no dejan de proclamarlo esas autoridades, los procesados y muchos dirigentes, que la reivindicación independentista proseguirá con altibajos una vez concluya el juicio en el TS. Y será entonces, en tres o cuatro meses, cuando el gobierno que salga de las elecciones del 28 de abril tendrá la ocasión de aplicar políticas a corto, medio y largo plazo, cuatro años de legislatura dan para mucho si hay voluntad, en orden a reconducir la deriva independentista hacia los cauces propios del Estado autonómico. Una reconducción que requerirá una mayor presencia del Estado en Cataluña y un discurso que, con cierta pasión, explique de continuo, más y mejor, que la España constitucional merece la pena y que las diversidades territoriales no pueden suponer privilegios para no enfadar. Esa es la primera obligación del gobierno y en ella debe centrar sus esfuerzos. Quién de los candidatos a presidirlo merece más crédito a tal efecto es lo que se decide el 28-A.

Desechada, por ilusa, la deseable coalición entre socialistas y el centroderecha, creo que lo decisivo y necesario es un gobierno con claridad de ideas y firmeza. Por lo vivido bajo su presidencia, moción de censura incluIda, no doy crédito a Sánchez a quien, por el contrario, veo predispuesto a seguir la vía concesiva con la que no coincido. Máxime tras su previsible mejoría por el bajón de Podemos. Su alejamiento final de Torra y compañía más me parece una finta electoral que una decisión clara y firme. Si deja de blandir el 155 como la solución inminente y mágica, y asume que las autonomías no han sido objetivamente nuestra perdición, aunque no llueva a gusto de todos, Casado con el apoyo leal de C´s reuniría las dos condiciones exigidas, ideas claras y firmeza, para dirigir el complejo encauzamiento. Lo de VOX en segundo o tercer plano, puede ser de ayuda si asume también la realidad autonómica.

Murió Arzalluz que, de no ser por ETA, habría regido algún caserío o profesado de cura trabucaire, pero le dio, ¡ay!, por una política cazurramente separadora.